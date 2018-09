WorkFusion erhält die Auszeichnungen Beste Innovation in der RPA und Beste Anwendung künstlicher Intelligenz bei Finanzdienstleistungen

New York - WorkFusion, der führende Anbieter im Bereich KI-gesteuerter Prozessautomatisierung, hat von zwei unabhängigen Preisrichter-Panels der Branche Top-Auszeichnungen in den Bereichen robotische Prozessautomatisierung (RPA) und künstliche Intelligenz (KI) erhalten. Aus einer engen Auswahl von Firmen, ...

New York - WorkFusion, der führende Anbieter im Bereich KI-gesteuerter Prozessautomatisierung, hat von zwei unabhängigen Preisrichter-Panels der Branche Top-Auszeichnungen in den Bereichen robotische Prozessautomatisierung (RPA) und künstliche Intelligenz (KI) erhalten.

Aus einer engen Auswahl von Firmen, die drei der größten RPA-Anbieter umfassten, wählten die Preisrichter der dritten, jährlich stattfindenden "AIconics" WorkFusion als den Anbieter aus, der im Bereich RPA die beste Innovation bot ("Best Innovation in RPA"). Auch würdigten die Preisrichter der "TechXLR8 Asia" WorkFusion für die beste Anwendung künstlicher Intelligenz bei Finanzdienstleistungen ("Best Application of AI in Financial Services"). Das Unternehmen hat 25 Prozent der größten Banken in den USA, dreien der führenden zehn Versicherungsunternehmen sowie der Hälfte der führenden zehn Anbieter von Finanzdaten weltweit geholfen, Betriebsvorgänge zu transformieren - durch Integration künstlicher Intelligenz in eine einzelne kosteneffektive Automatisierungsplattform für Geschäftsleute.

Die "AIconics Awards" gingen dem "AI Summit" in San Francisco voraus, und die "TechXLR8 Asia Awards" fanden während des "AI Summit" in Singapur statt, wobei beide gleichzeitig vom 19. bis 20. September gehalten wurden.

Die AIconics-Preisrichter zeichneten WorkFusions "Smart Process Automation" (SPA), das Flagship-Produkt für KI-gesteuerte Prozessautomatisierung des Unternehmens, mit dem Preis für die beste Innovation in der RPA aus (Best Innovation in RPA) - dafür, dass es seinen Kunden ermöglicht, komplexe Prozesse End-to-End auf einer einzelnen Plattform zu den geringsten Gesamtkosten aller RPA-Produkte zu automatisieren.

WorkFusion SPA setzte sich von seinen RPA-Konkurrenten durch seine Software-Bots ab, die in der Lage sind, anhand von Echtzeitdaten ihre Funktion und Leistung zu erkennen, zu erlernen und anzupassen. Dies macht SPA zur einzig praktikablen Lösung für die Automatisierung von Geschäftsprozessen mit variablen Input-Daten. Mit diesen leistungsstarken selbstgesteuerten Bots ist es nicht mehr nötig, dass Data Scientists oder Entwickler Automatisierungen ständig überwachen, analysieren und umprogrammieren. RPA wird für Unternehmen dadurch praktischer, produktiver und kosteneffektiver.

Wie führende Forschungsanalytiker beschrieben haben, eignen sich die meisten RPA-Produkte nicht gut für unstrukturierte Daten, die Banken und Versicherungen in großem Umfang verarbeiten müssen, um Kunden bedienen und Vorschriften einhalten zu können. Die Preisrichter der "TechXLR8 Asia" wählten WorkFusion SPA als die beste Anwendung künstlicher Intelligenz bei Finanzdienstleistungen aus (Best Application of AI in Financial Services). Die Anwendung überzeugt durch ihre Fähigkeit, mithilfe besonders kleiner Trainingsdatensätze komplexe Prozesse mit unstrukturierten Daten automatisieren zu können - darunter Prozesse zur Unterbindung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML), Prozesse der Handelsfinanzierung und Prozesse der Schadensbearbeitung. Anders als Anbieter Cloud-basierter künstlicher Intelligenz, die hunderttausende Musterdokumente benötigen, benötigt WorkFusion SPA für signifikante Automatisierungsraten nur 400 bis 500 Muster. Die Preisrichter würdigten, dass WorkFusion SPAs Bankkunden ihre Belegschaftsproduktivität um durchschnittlich 55 Prozent steigern und ihre operativen Kosten von Prozessen um durchschnittlich 57 Prozent senken konnten - mit einem zehnfachen ROI innerhalb eines Jahres.

Andere Werkzeuge zur Prozessautomatisierung verlangen Kunden eine Integration mit Cloud-basierten Drittpartei-KI-Anbietern per Programmierschnittstelle ab, um dann nur begrenzte Formen unstrukturierter Arbeit ausführen zu können. WorkFusion dagegen lässt Kunden unter Nutzung deren bestehender Daten und Hardware mit einem einzelnen vor Ort und in der Cloud umgesetzten Produkt komplexere End-to-End-Prozesse automatisieren. WorkFusion SPAs Harmonisierung von Daten über eine ganze Operation hinweg eröffnet zudem erweiterte Analysefunktionen, die es Kunden ermöglichen, Kosten und Kapazitäten zu prognostizieren und Handlungen zur Kontrolle und Feinabstimmung von Abläufen in Echtzeit festzulegen.

Diese Auszeichnungen folgen auf die Würdigung von WorkFusion im letzten Jahr als einziger RPA-Anbieter, der in den "AI 100" von CB Insight und in den "Technology Fast 500" von Deloitte erwähnt wurde - neben der Würdigung als führender Anbieter im Bereich KI-gesteuerter Prozessautomatisierung durch die führenden drei Forschungsfirmen.

WorkFusions KI-gesteuerte Automatisierungssoftware erstellt und verwaltet Software-Roboter für die Wissensarbeit. Seine für Data-first-Unternehmen entwickelten Produkte automatisieren Geschäftsprozesse, indem sie KI, RPA und Personen auf einer intuitiven Plattform kombinieren. Führende Unternehmen im weltweiten Bank-, Versicherungs- und Gesundheitswesen sowie in anderen datenintensiven Branchen entscheiden sich für WorkFusion, um ihre Geschäftskosten zu senken und mithilfe künstlicher Intelligenz die Komplexität von Skalierungsoperationen zu meistern. WorkFusion hat seinen Firmensitz in New York City und unterhält Geschäftsstellen in acht Ländern in Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.workfusion.com.

