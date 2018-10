World Intelligent Manufacturing Summit: erfolgreiche Ergebnisse eröffnen eine neue Zukunft der Intelligenz

Nanjing, China - Am 13. Oktober ging der mit Spannung erwartete Word Intelligent Manufacturing Summit 2018 in Nanjing in der Provinz Jiangsu zu Ende. Der hochkarätige Gipfel für groß angelegten und internationalen Austausch im Bereich internationale intelligente Fertigung mit ...

Nanjing, China - Am 13. Oktober ging der mit Spannung erwartete Word Intelligent Manufacturing Summit 2018 in Nanjing in der Provinz Jiangsu zu Ende.

Der hochkarätige Gipfel für groß angelegten und internationalen Austausch im Bereich internationale intelligente Fertigung mit dem Thema "Zukunftsförderung durch intelligente Fertigung" zog fast 2000 Aussteller und beinahe 10.000 Forenbesucher an. Die Anzahl der Besucher lag bei mehr als 100.000 Menschen. Wichtige Gäste aus mehr als 10 Ländern und Regionen nahmen an dem Treffen teil. Bei der Zusammenkunft von Experten wurden Ideen vereint und internationale Visionen erstellt, Vorschläge für die Entwicklung der intelligenten Fertigungsbranche vorgebracht und das gemeinsame internationale Know-how zusammengetragen.

Bei der Eröffnungszeremonie wurde der "China Intelligent Manufacturing Development Report 2017-2018" veröffentlicht. Laut dem Bericht hat der Umfang der internationalen Zulieferindustrie für intelligente Fertigung im Jahr 2017 einen Betrag von 430 Milliarden US-Dollar erreicht. Bis 2025 wird ein Anstieg auf 1 Billion US-Dollar erwartet und China wird der weltweit größte Markt für intelligente Fertigung werden.

Bei allen Treffen kam es zu großartigen Dialoge, grenzübergreifenden Gegenüberstellungen und wunderbaren Sichtweisen. Nach drei Tagen ausführlichen und intensiven Austauschen und Diskussionen verfügen die Teilnehmer nun über ein besseres Verständnis über die Kernposition und die Rolle der intelligenten Fertigung in der neuen Runde des internationalen Wandels in der Industrie und arbeiten weiterhin hart daran, die Einführung intelligenter Fertigung in dieser Region, diesem Bereich und in dieser Branche zu fördern.

Auf der Ausstellung waren verschiedene Technologieprodukte versammelt und es gab eine vollständige Präsentation der intelligenten Industrie. Multifunktionale Roboter in verschiedenen Formen haben jeden Aspekt des menschlichen Lebens verändert; der "no-man's workshop" hat für freie Hände und eine Steigerung der Produktionseffizienz gesorgt; intelligente Fertigung unterstützt die Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebensqualität und bei der Lösung praktischer Bedürfnisse für spezielle Gruppen. Vor Ort konnten die Besucher die Veränderungen, die sich durch intelligente Fertigung für das urbane Leben und die wirtschaftliche Entwicklung ergeben, waschecht erleben. Sie beklagten außerdem, dass in der neuen Ära der Zukunft mehr intelligente Fertigung benötigt werden wird, um höhere Werte und Dividenden zu erzielen.

Wang Zhizhong, Leiter des Organisationskomitees des World Intelligent Manufacturing Summit und stellvertretender Generalsekretär der Volksregierung der Provinz Jiangsu sagt, dass sich Jiangsu sehr nahe am Ziel der hochqualitativen Entwicklung an der Spitze des Landes bewegt, indem man sich auf intelligente Fertigung, eine Beschleunigung der Entwicklung fortschrittlicher Fertigungsmethoden, die Förderung der tiefgreifenden Integration von Internet, Big Data, künstlicher Intelligenz und der Realwirtschaft, die Beschleunigung des Baus eines neuen und kontrollierbar neuen Fertigungssystems sowie auf die Förderung der industriellen Struktur im mittleren und High-End-Segment konzentriert.

Der World Intelligent Manufacturing Summit stellt eine erneute Mobilisierung der Fertigungsindustrie von Jiangsu dar. Jiangsu wird die Gelegenheit dieses Gipfels ergreifen, um die High-End-, internationale, intelligente und umweltfreundliche Entwicklung fortschrittlicher Fertigung zu fördern, intelligente Fertigungsprojekte energisch zu implementieren und die Schaffung einer Reihe von Schauwerkstätten und -fabriken für intelligente Fertigung zu beschleunigen. Gleichzeitig wurde auf dem Gipfel der "World Intelligent Manufacturing Summit 2018 für die Initiative zum Aufbau des Gipfel-Supportsystems" eingeleitet. Die mit dem World Intelligent Manufacturing Summit 2018 verbundenen Exekutivorgane und mit der inländische intelligente Fertigung in Verbindung stehenden Werbeagenturen kamen zu einem strategischen Ergebnis und arbeiteten gemeinsam an einem allgemeinen Montageunterstützungssystem, um bei der Schaffung einer Weltmarkenausstellung für intelligente Fertigung und eines permanenten internationalen Gipfels für intelligente Fertigung zu unterstützen.

Bei der Abschlusszeremonie, wurden die Unterzeichnungszeremonie des Nanjing Intelligent Manufacturing Major Project, die Unterzeichnungszeremonie des Projektes Sino-German Intelligent Manufacturing Innovation Center und die Unterzeichnungszeremonie des Intelligent Manufacturing Joint Innovation Center abgehalten. Vor Ort wurden insgesamt 18 wichtige Kooperationsprojekte für intelligente Fertigung unterzeichnet, was zu erfolgreichen Ergebnissen im Bereich der Entwicklung und Kooperation für intelligente Fertigung geführt hat.

Der World Intelligent Manufacturing Summit fand bereits zum dritten Jahr in Folge in Nanjing statt. Nach drei Jahren harter Arbeit hat sich der Gipfel zu einer nationalen Visitenkarte für die innovative Stadt Nanjing entwickelt. Zum Beginn einer neuen Ära und in Anbetracht der neuen Zukunft der intelligenten Fertigung, ist Nanjing bereit dafür, der neuen Entwicklung in der intelligenten Fertigungsbranche zu begegnen.

