04.11.2018 - 02:49 Uhr World Series of Darts - Darts: Suljovic scheitert in Schwechat früh an Wade

Der Österreicher muss sich dem Briten bei den World Series of Darts bereits in der 2. Runde mit 3:6 geschlagen geben Den vollständigen Artikel auf derstandard.at lesen. Zum Nachrichtenüberblick