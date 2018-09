WorldQuant beendet erste Runde der internationalen Quant Championship

WorldQuant, eine internationale quantitative Investment-Management-Firma, gab den Abschluss ihrer Einführungsveranstaltung im Rahmen der International Quant Championship bekannt. In diesem Wettkampf simulieren über 11.000 Teilnehmer von mehr als 1.000 Universitäten aus 80 Ländern die besten Algorithmen. Nachdem sich über 500 Teams in regionalen Endrunden in Bangkok, Beijing, Hanoi, Moskau, Mumbai, Seoul, Singapur und Taipei gemessen hatten, reisten die 47 Finalisten aus 15 Ländern zur Endausscheidung nach Singapur.

„Der Umfang und Erfolg unseres Wettbewerbs untermauert unsere Philosophie, dass Talente überall auf der Welt zu finden sind und dass es ein ungenutztes Potenzial an äußerst intelligenten Data Scientists gibt, die nach virtuellen Karrierechancen suchen. Wir verfolgen weiterhin das Ziel, das virtuelle Netzwerk von WorldQuant auszubauen, um jedem Interessieren die Chance zu bieten, sein Know-how in der Praxis anzuwenden“, erklärte Igor Tulchinsky, Gründer, Chairman und CEO von WorldQuant.

Die International Quant Championship setzt sich aus 20 Einzelausscheidungen zusammen, die in den vergangenen fünf Jahren im WorldQuant Virtual Research Center stattfanden. Dabei sollen auf internationaler Ebene verborgene Talente mit Interesse an quantitativer Finanzwissenschaft entdeckt werden, die sich dann mit den besten Experten in diesem Bereich messen können. Die Teilnehmer kommen aus verschiedenen Fachbereichen wie beispielsweise Informatik, Technik, Physik, Finanzwesen, Betriebswirtschaftslehre und Mechanik und werden nach ihren Kompetenzen beurteilt, u.a. nach der Nutzung von Operatoren und Datensätzen sowie dem Verständnis, der Auswahl und Ausführung hoch komplexer Algorithmen.

„In der akademischen Theorie werden Kenntnisse der quantitativen Finanzwirtschaft nicht direkt vermittelt, daher muss die Industrie die Kompetenzen lehren, die der Einzelne benötigt, um als quantitativer Experte erfolgreich zu arbeiten, und die Entwicklung praktischer Algorithmensimulationen ist ein grundlegender Teil des Prozesses. Wir freuen uns außerdem, dass über ein Viertel der Teilnehmer an unserer International Quant Championship Frauen waren, einschließlich des Gewinnerteams mit drei Russinnen, die in Frankreich leben“, erklärte Nitish Maini, General Manager des WorldQuant Virtual Research Center.

Das WorldQuant Virtual Research Center verzeichnet über 70.000 Nutzer aus mehr als 180 Ländern und über 2.000 Universitäten, die an Kursen über quantitative Finanzwirtschaft teilnehmen, Finanzmodelle erstellen, in globalen Wettkämpfen gegeneinander antreten und eine Karriere als wissenschaftliche Referenten einschlagen können. Über das Virtual Research Center hat WorldQuant mehr als 1.000 Berater entdeckt, und Anwender haben insgesamt über 93 Millionen Simulationen auf der Online-Plattform des Virtual Research Center ausgeführt.

Über WorldQuant

WorldQuant, eine internationale quantitative Investment-Management-Firma, wurde 2007 von Igor Tulchinsky gegründet und verwaltet Vermögen von über 7 Mrd. USD. Das Unternehmen betreibt über 25 Niederlassungen in 15 Ländern und beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter sowie 1.000 Berater. Mithilfe einer eigenen Forschungsplattform und eigenen Investitionsprozesses entwickelt und nutzt WorldQuant systematische Investitionsstrategien für zahlreiche Vermögenskategorien in internationalen Märkten. Weitere Informationen über die Unternehmenskultur und Philosophie von WorldQuant finden Sie unter www.WeAreWorldQuant.com.

