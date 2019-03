Wort & Bild Verlag - Baby und Familie / Sicher auf dem Spielplatz toben

Sicher auf dem Spielplatz toben

Baierbrunn - Anmoderationsvorschlag: Mit steigenden Temperaturen beginnt die Spielplatzsaison, und dann schaukeln, klettern und springen die Kinder, was das Zeug hält. Dagmar Ponto hat für uns nachgefragt, was es zu bedenken gibt, damit alle sicher auf dem Spielplatz toben können:

Sprecherin: Kleine Blessuren sind an der Tagesordnung, wenn Kinder vom Spielplatz kommen, schreibt das Apothekenmagazin Baby und Familie. Wichtig aber ist, dass der Spielplatz sicher ist, damit es nicht zu Unfällen kommt, sagt Chefredakteurin Stefanie Becker und erklärt uns, woran man einen guten und sicheren Spielplatz erkennt:

O-Ton Stefanie Becker: 23 Sekunden

"Ja, zum Beispiel daran, dass Spielgeräte aus Metall rostfrei sind, und unter den Spielplatzgeräten da sollten Rasen, Holzschnitzel oder Kies liegen, damit eben Stürze auch abgepuffert werden können. Und auch die Sauberkeit ist natürlich wichtig, denn ganz klar scharfe Gegenstände oder Scherben, die sind für rumtobende Kinder eine Gefahr. Und auch der Sandkasten, der sollte frei von Tierkot und Zigarettenkippen sein."

Sprecherin: Kommen wir zur Kinderkleidung. Worauf muss man achten, damit nichts passiert?

O-Ton Stefanie Becker: 21 Sekunden

"Keine Kordeln, Schleifen oder Zugbänder an der Kleidung, denn die Kleinen, die könnten sich beim Klettern sonst verfangen. Also, zum Beispiel bei älterer Kinderbekleidung, da findet man hin und wieder Kordeln im Halsbereich, auch wenn diese schon seit Jahren verboten sind. Und Kordeln können sehr schnell an Spielgeräten eben hängenbleiben und dann zu massiven Verletzungen führen."

Sprecherin: Fahrradhelme sind im Straßenverkehr für die Sicherheit unglaublich wichtig. Warum sollen Kinder sie auf dem Spielplatz abnehmen?

O-Ton Stefanie Becker: 15 Sekunden

"Wenn Kinder den Fahrradhelm aufbehalten, dann besteht die Gefahr, dass sie an einer gefährlichen Stelle hängenbleiben und sich schwer verletzen können. Und darum sollten alle Kinder immer erst den Helm abnehmen, wenn sie auf den Spielplatz kommen und dann erst lostoben." Abmoderationsvorschlag: Werden die Kinder müde, sollte man nach Hause gehen, rät Baby und Familie, denn die Kleinen werden unaufmerksamer, stolpern schneller oder halten sich nicht mehr so gut fest.

OTS: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54201.rss2

Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -