WPP kündigt branchenweit führende Partnerschaft mit UN Women zur Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter durch Nutzung des kreativen Potenzials an

Heute gab WPP im Verlauf des Private Sector and Philanthropic Leaders’ SDG-5 Summit von UN Women seine branchenweit führende Partnerschaft mit UN Women bekannt. Dieses Engagement umfasst die globale, kostenlose Medienunterstützung, ausgehandelt von GroupM, und kreative Dienstleistungen von WPP Agenturen, um das Leben von Mädchen und Frauen auf positive Weise zu unterstützen.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director, UN Women and Lindsay Pattison, Chief Transformation Officer, WPP announce industry-leading partnership with UN Women to help achieve gender equality through the power of creativity (Photo: Business Wire)

Die Ankündigung erfolgt im Anschluss an kostenlose Medienplatzierungen im Wert von mehr als 1 Mio. US-Dollar und Einnahmen in Höhe von mehr als 6 Mio. US-Dollar für UN Women durch eine Vielzahl von Kampagnen im Rahmen der Unterstützung von WPP für das UN’s Sustainable Development Goal 5 (SDG 5), um die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen und alle Frauen und Mädchen zur Teilhabe zu befähigen.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director, UN Women, erklärte: „Eine Veränderung, wie Frauen und Mädchen gesehen und wertgeschätzt werden, ist von grundlegender Bedeutung für die Schaffung einer Welt mit einer häufigeren Gleichstellung der Geschlechter. Die Marketing- und Werbebranche, die so großen Einfluss auf die Gestaltung unserer Kultur besitzt, hat sich zu einem wichtigen Partner für uns im Rahmen dieser Bestrebungen entwickelt. Gemeinsam mit WPP schaffen wir das Bewusstsein und gestalten bahnbrechende Handlungen, um die Geschlechterungleichheit abzuschaffen. Unsere Arbeit mit WPP erfolgt zum bestmöglichen Zeitpunkt, da gegenwärtig eine beispiellose Zahl von Frauen zu den Themen der Gleichstellung weltweit mobil macht. Diese Aktionen betreffen die anhaltende Gewalt bis hin zu sexuellen Belästigungen und den Kampf für Lohngleichheit. Diese Zusammenarbeit kann große Imaginationskraft bewirken und starke Positionen in der jeweiligen Branche ermöglichen.”

Die heutige Erklärung unterstreicht, wie durch die Partnerschaft von WPP und UN Women, das weltweit führende Organ zur Gleichstellung der Geschlechter, eine neue Agenda zur Gleichstellung durch Kreativität erstellt wird. Darüber hinaus unterzeichnete Mark Read, CEO von WPP, heute die Women’s Empowerment Principles, die von UN Women und UN Global Compact gemeinsam als Leitfaden für Unternehmen erstellt wurden, um die Teilhabe von Frauen am Arbeitsplatz, am Markt und am Leben in ihrer Gemeinschaft zu gewährleisten.

Langfristiges Engagement zur Förderung langfristiger lokaler Aktionen

Das Verpflichtung von WPP erfolgt im Rahmen seines langfristigen Engagements zur Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung. Dies umfasst auch seine Beteiligung an der bahnbrechenden, branchenweiten Common Ground Initiative mit den Vereinten Nationen, die im Jahr 2016 im Rahmen des Cannes Lions International Festival of Creativity eingeleitet wurde. Im Jahr 2019 wird die neue, innovative Kampagne unter dem Titel „Craetivity for Equality" (Kreativität auf dem Weg zur Gleichstellung) auf den globalen Stärken von UN Women und WPP aufbauen, um die lokalen Auswirkungen zu fördern, und sich erfolgreich in Kampagnen wie „Stop The Robbery" von Grey NYC und „Draw The Line" von J. Walter Thompson sowie die von GroupM kostenlos gesicherte Medienkampagne zur Stärkung der Stimme der Frauen einreihen.

Kreativität auf dem Weg zur Gleichstellung wird in sechs wichtigen Ländern eingeführt: USA, Großbritannien, Indien, Türkei, Thailand und Mexiko. Mehr als ein Dutzend WPP Agenturen für diese Märkte sind bestrebt, kostenlose, strategische, kreative und Medienunterstützung im Rahmen der beiden wichtigen Ereignisse im Kalender von UN Women zu gewähren: International Women’s Day im März und bei den 16 Days of Activism Against Gender Based Violence im November. Im Falle von Mexiko und Großbritannien werden die WPP Teams auf der vorherigen, erfolgreichen lokalen Arbeit für UN Women aufbauen können.

Lindsay Pattison, Chief Transformation Officer von WPP, erläuterte: „Gemeinsam mit UN Women haben wir uns verpflichtet, Frauen zur Teilhabe zu befähigen und das Bewusstsein für die Bedeutung der Gleichstellung von Frauen zu schärfen. Als weltweit führende Organisation für Kommunikationsserviceleistungen ist WPP in der Lage und verfügt über die kreativen Fähigkeiten, das Leben einer Vielzahl von Frauen rund um den Globus zu verbessern.”

Basis aller nationalen Maßnahmen bilden die kreativen Fähigkeiten von J. Walter Thompson und die Medienpartnerschaften sowie die Investmentstrategie von GroupM. GroupM ist weiterhin bestrebt, die Geschlechtergleichstellung durch die UN Women Global Charity Partner und die Verpflichtung zur Unterstützung bis zum Jahr 2030 gemäß „2030 Agenda for Sustainable Development" der Vereinten Nationen zu fördern. Aufgrund zusätzlicher Kompetenzen von WPP, darunter die Forschungsarbeiten und Erkenntnisse von Kantar und die PR-Expertise, kann die Unterstützung von WPP in der Tat umfassend und einzigartig für jeden Markt erfolgen.

Kelly Clark, Global CEO, GroupM, erklärte: „Die Nutzung der Möglichkeiten der Medienbeziehungen von GroupM rund um den Globus zur Unterstützung der Bestrebungen von UN Women zur Verbesserung der Geschlechtergleichstellung ist mehr als pure Menschenfreundlichkeit. Hierbei handelt es sich auch um ein wirtschaftliches Gebot. Dies ist ein wichtiger Grund für uns, unsere Kunden und die ganze Welt. Es erfüllt uns mit besonderem Stolz, das Leben von Frauen und Mädchen überall auf der Welt verbessern zu können.”

Bis heute haben mehr als 33 WPP Agenturen bereits 26 Initiativen gemäß Common Ground Vorgaben zur Vermeidung der nachteiligen Auswirkungen der Geschlechterungleichheit entwickelt.

