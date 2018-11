Xaxis: Marketingspezialisten planen globale Steigerung „ergebnisorientierter Medien“, da sich die digitale Aufmerksamkeit auf eine bessere Erfolgsmessung ausrichtet

Eine weltweite Umfrage unter fast 5.000 Marketingspezialisten im Bereich digitaler Medien zeigt, dass die überwiegende Mehrheit plant, ihre Investitionen in das aufstrebende Feld der „ergebnisorientierten Medien“ zu erhöhen, um der wachsenden Medienkomplexität zu begegnen und die Auswirkungen ihrer Kampagnen auf die Geschäftsergebnisse besser zu verstehen.

Die Umfrage unter digitalen Marketingspezialisten in 16 wichtigen globalen Märkten ergab, dass 86 % der Befragten beabsichtigen, die Ausgaben für ergebnisorientierte Medien in den nächsten 12 bis 24 Monaten zu erhöhen. 79 % der Befragten gaben an, dass sie mit Partnern zusammenarbeiten möchten, die auf diese Weise arbeiten.

Weitere Ergebnisse der Studie:

Die Mehrheit (86 %) der befragten Marketingspezialisten gab an, dass die von ihnen verwendeten primären Kennzahlen – vor allem Cost per Acquisition (CPA), Cost per Completed View (CPCV), Cost per Click (CPC) und Click-Through Rate (CTR) – bei der Erfolgsbewertung von Kampagnen im Vergleich zu strategischen Marketingzielen sehr effizient bzw. teilweise effizient sind. Fast neun von zehn (87 %) der Befragten gaben an, dass sie mindestens einen benutzerdefinierten KPI verwenden, um die Auswirkungen digitaler Kampagnen mit „messbaren Geschäftsergebnissen“ zu verknüpfen. 80 % der Befragten meinten außerdem, dass es „wichtig oder gar sehr wichtig ist, dass digitale Kampagnen eine direkte Korrelation fördern“. Auf die Frage nach den Prioritäten für Media-Investitionen im Jahr 2019 im eigenen Unternehmen lautete die oberste Priorität mit 48 % „Effizienzsteigerung“, gefolgt von „Nachweis der Übereinstimmung der Marketingstrategie mit den Unternehmenszielen“ (40 %), „effektive Ressourcenallokation“ (37 %) und „Bessere Sichtbarkeit der Werbung“ (37 %).

Der Gesamtbericht steht unter folgendem Link bereit: https://www.xaxis.com/2018-outcome-media-report/

- ENDE -

Über Xaxis

Xaxis ist das ergebnisorientierte Media-Unternehmen. Wir bieten einzigartigen markensicheren Media-Zugriff, konkurrenzloses Know-how im Bereich Programmatic Advertising und umfassende Daten mit proprietärer künstlicher Intelligenz. Damit unterstützen wir globale Markenunternehmen dabei, die Ergebnisse zu erzielen, die sie von ihren Investitionen in digitale Medien erwarten.

Über GroupM

GroupM ist die weltweit führende Media-Investmentmanagement-Gruppe. Sie dient als Dachgesellschaft der WPP-Mediaagenturen, darunter Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence und m/SIX sowie des ergebnisorientierten Programmatic-Audience-Unternehmens Xaxis. Die Agenturen der GroupM, welche Media-Investitionen von einigen der weltweit größten Werbetreibenden in Höhe von über 108 Milliarden US-Dollar jährlich managen, bieten ihren Kunden Wettbewerbsvorteile dank unübertroffener Erkenntnisse über die Werbemedienmärkte und über das Konsumentenzielpublikum.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181112005418/de/