12.10.2018 - 13:33 Uhr XM Inside Markets: Domino-Effekt an den Börsen - so handeln Sie in einer Korrektur

Die weltweiten Börsen haben diese Woche eine Korrektur erlebt. Können Trader diese Abverkäufe für sich nutzen? XM-Marktexperte Samir Boyardan erklärt bei Inside Markets mit Manuel Koch wie solche Momente zu bewältigen sind und was Anleger jetzt tun sollten. Zum Nachrichtenüberblick