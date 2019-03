XPRIZE nennt zehn durchschlagende Maßnahmen zum Schutz unserer Wälder in Zukunft

Heute, am Internationalen Tag des Waldes der Vereinten Nationen, gibt XPRIZE den in Partnerschaft mit der Kimberly-Clark Corporation erstellten Fahrplan zur Gestaltung der Zukunft des Waldes (Future of Forests Impact) heraus. Der digitale Bericht und seine interaktive Webseite, die sich auf Techniken der Vorausschau stützen, illustrieren die entscheidenden Entwicklungen, die für ein gesünderes Wald-Ökosystem erforderlich sind. Sie könnten die Basis künftiger XPRIZE-Wettbewerbe darstellen.

Weltweit bieten Wälder Nahrungsgrundlage und Schutz, wahren die biologische Vielfalt und beherbergen die heimische Bevölkerung. Zwar sind mehr als 30 Prozent der Erdoberfläche mit Wäldern bedeckt, doch gehen durch Eingriffe des Menschen jährlich 32 Millionen Morgen an Wäldern verloren. Forschungsergebnisse zeigen, dass eine fortgesetzte Massenrodung und Zerstörung von Wäldern den Klimawandel beschleunigt.

XPRIZE konzipiert und leitet globale Wettbewerbe, um die Entwicklung technologischer Durchbrüche anzuregen, die eine Hinwendung der Menschheit zu einer besseren Zukunft beschleunigen. Zu diesen Entwürfen für Preisverleihungen zählen auch Gestaltungspläne (Impact Roadmaps) – detaillierte Berichte, die komplexe und ineinander greifende soziale, technologische, ökonomische, Umwelt- und Politikthemen analysieren, um innerhalb bestimmter Bereiche die effektivsten Lösungen herauszufinden. Die XPRIZE Gestaltungspläne werden mittels ausführlicher Sekundärforschung, Expertengesprächen, kollaborativen Workshops mit führenden Organisationen und Partnern sowie über Feedback durch Croudsourcing und über Online-Aktivitäten mit Interessensgruppen erstellt.

„Wir bei XPRIZE glauben, dass sowohl Wettbewerb als auch Zusammenarbeit entscheidend dazu beitragen, Lösungen für einige der größten Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln“, sagte Zenia Tata, leitende Vorsitzende für Zukunftsgestaltung von XPRIZE. „Die Bedrohungen für unsere Wälder kommen einer Katastrophe gleich, doch der innovative Durchbruch und die überzeugte Gemeinschaft hinter den Gestaltungsplänen für die Zukunft der Wälder geben uns Hoffnung, gemeinsam eine Revolution zur Wiederherstellung und Wiederbelebung unserer Umwelt einleiten zu können.“

Für die Gestaltungspläne für die Zukunft der Wälder führte XPRIZE eine Literatursichtung zur aktuellen Waldforschung durch, interviewte Dutzende Fachexperten und engagierte Interessensvertreter aus mehr als 90 Einrichtungen, darunter Universitäten, gemeinnützige Organisationen, Regierungsbehörden und Privatunternehmen, um Informationen zu sammeln und Ergebnisse zu beurteilen.

„Das Bewusstsein für den aktuellen Zustand unserer Wälder zu stärken, ist nur der erste Schritt, um eine radikale Veränderung zu erreichen“, sagte Francois Dufresne, President des Forests Stewardship Council. „Wir arbeiten mit vollem Einsatz daran, Menschen, insbesondere Naturvölker, dabei zu unterstützen, täglich Entscheidungen zum Schutz unserer Wälder zu treffen. Über die Beteiligung an den Gestaltungsplänen für die Zukunft der Wälder konnten wir einen hervorragenden, neuen Weg finden, um einer Gemeinschaft von Innovatoren Wege für den Umweltschutz zu bereiten.“

„Das innovative, nachhaltige Management der weltweiten Waldressourcen bringt einen unvergleichlichen Nutzen für die Wirtschaft, das Sozialwesen und die Umwelt“, sagte Alexander Buck, leitender Direktor der International Union of Forest Research Organizations. „Es war mir eine Ehre, mich an den Gestaltungsplänen für die Zukunft der Wälder zu beteiligen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Durchbrüche mittels Kommunikation, Zusammenarbeit, Sichtbarkeit und Öffentlichkeitsarbeit neue, wissenschaftlich fundierte Innovationen für das Management der Wälder einleiten können.“

Die Gestaltungspläne für die Zukunft der Wälder nennen folgende Durchbrüche für eine bessere Zukunft der Wälder und der Menschheit:

Super-Holz – Eine nachhaltige Alternative für die Holzproduktion, die den Rückgriff auf ursprüngliches Holz aus natürlichen Wäldern und Plantagen auf ein anderes Material lenkt, das nachhaltig produziert wird und die gleiche Stabilität und Qualität wie natürliches Holz besitzt. Globale Transparenz – Ein System, mit dem Aktivitäten in Wäldern nachvollzogen werden können und transparent werden, was zu mehr Verantwortlichkeit führt. Super-Bewirtschaftung – Alternative, hoch effiziente Bewirtschaftungsmethoden, die den Druck der Landnutzung von den Wäldern nehmen. Dabei soll ein wesentlich besserer Bodenertrag mit weniger Energieverbrauch und Abfall-Beiprodukten erreicht werden. Fleisch hoch drei – Alternative, hoch effiziente Methoden zur Fleischproduktion, die den Großteil der Abfälle und Verschmutzungen durch die Viehhaltung beseitigen und Ausgaben für Energie und Futter minimieren. Regeneration des Waldes – Kosteneffiziente Methoden, die weitreichend zur Wiederherstellung bestehender und zum Aufbau neuer Wälder genutzt werden können. Wert der Wälder – Techniken, Methoden und Plattformen zur besseren Beurteilung des ökologischen Werts (Dienst am Ökosystem) der Wälder bei hoher Auflösung. Eliminierung von Waldbränden – Hoch effiziente Waldbrand-Prävention und Eindämmungstechniken, die zu einer besseren Prävention, Eindämmung und Beherrschung führen. Schädlingsbekämpfung – Ein dezentralisiertes System, das schädliche, invasive Arten entdeckt und deren Vernichtung unterstützt. Super-Holzkohle – Skalierbare und hoch effiziente Methoden und Technologien zur Umwandlung von Holz in Kohle. Kohlenstoffabscheidung – Stärkung der Rolle von Wäldern bei der Kohlenstoffabscheidung und -lagerung, bei gleichzeitiger Verlangsamung des Klimawandels und Minimierung der Auswirkungen.

„Als Organisation verfolgen wir ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele, die sich langfristig auf die Menschen und Interessengemeinschaften auswirken, für die wir weltweit arbeiten“, sagte Lisa Morden, Vice President, Bereich Safety and Sustainability, der Kimberly-Clark Corporation. „Die Partnerschaft mit XPRIZE zur Erstellung der Gestaltungspläne für die Zukunft der Wälder verkörpert diese Bestrebungen. Wir erhalten damit einen weiteren Weg, um Menschen das Verständnis für die Bedeutung unserer Umwelt näher zu bringen und Durchbrüche aufzuzeigen, über die wir unseren Planeten umformen können.“

Die Gestaltungspläne für die Zukunft der Wälder folgen auf die ersten Konzepte von XPRIZE, die Gestaltungspläne zur Zukunft des Wohnungswesens, die in Partnerschaft mit Lowe erstellt wurden. Weitere Informationen über die Gestaltungspläne für die Zukunft der Wälder oder die Beteiligung daran erhalten Sie unter impactmaps.xprize.org.

