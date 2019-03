XXXLutz fixiert zweiten Standort in der Schweiz

Die österreichische Möbelhauskette XXXLutz setzt seine Expansion in der Schweiz fort. Das Unternehmen wird sein zweites Möbelhaus im Albis-Park in Affoltern am Albis eröffnen. Der entsprechende Mietvertrag ist bereits unterschrieben.

Wels (pts006/15.03.2019/09:00) - Die österreichische Möbelhauskette XXXLutz setzt seine Expansion in der Schweiz fort. Das Unternehmen wird sein zweites Möbelhaus im Albis-Park in Affoltern am Albis eröffnen. Der entsprechende Mietvertrag ist bereits unterschrieben.

Nach der Eröffnung der ersten Filiale der österreichischen Möbelhauskette XXXLutz im stilhaus in Rothrist im April 2018, kündigt das Unternehmen nun den nächsten Standort an. "Der Albis-Park ist optimal für XXXLutz in der Schweiz. Wir freuen uns sehr, damit den Großraum Zürich sowie auch große Teile der Innerschweiz erschließen zu können", kommentiert Thomas Saliger, Unternehmenssprecher bei XXXLutz, den Entscheid für den Albis-Park. Die Fläche wird rund 12.000 m2 umfassen. "Baustart und Grundsteinlegung für den Albis-Park sind am 15. März dieses Jahres. Die Eröffnung des Möbelhauses ist im ersten Halbjahr 2021 geplant", freut sich Saliger.

Expansionsstrategie Schweiz

XXXLutz will sein Wachstum in der Schweiz fortsetzen. Ziel ist eine flächendeckende Präsenz mit rund 10 Standorten. Dabei hat das Unternehmen die klassischen Möbelstandorte wie Zürich Nord, Zürich West, Lyssach und das Bassin Lémanique im Visier. Weitere Optionen sind bereits in Abklärung.

Knapp ein Jahr nach der Eröffnung des ersten Standorts zieht XXXLutz Schweiz eine positive Bilanz. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Geschäftsgang in Rothrist - unsere Erwartungen im ersten Jahr wurden übertroffen", so Thomas Saliger weiter.

XXXLutz - Das Unternehmen Die XXXLutz KG wurde 1945 in Österreich gegründet und ist ein österreichisches Familien-unternehmen. Heute betreibt die XXXLutz Unternehmensgruppe über 260 Einrichtungshäuser in 11 europäischen Ländern und beschäftigt ca. 22.000 Mitarbeiter, davon 2000 Lernende. Mit einem Jahresumsatz von über 4,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Wels, Österreich.

