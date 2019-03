XXXLutz sucht 2019 650 neue Lehrlinge - 350 Lehrstellen sind noch zu haben

Möbelhaus XXXLutz sucht weiterhin über 300 Lehrlinge. Noch läuft die Bewerbungsfrist. Lehrlingsinteressierte können sich online und in allen 46 XXXLutz-Filialen direkt bewerben. XXXLutz sieht viel Potential in Österreichs Jugend. Es gibt genug Talente für die jeweiligen Jobs. Es liegt an den Firmen selbst, diese zu entdecken und zu fördern.

Wels (pts007/25.03.2019/08:00) - Möbelhaus XXXLutz sucht weiterhin über 300 Lehrlinge. Noch läuft die Bewerbungsfrist. Lehrlingsinteressierte können sich online und in allen 46 XXXLutz-Filialen direkt bewerben. XXXLutz sieht viel Potential in Österreichs Jugend. Es gibt genug Talente für die jeweiligen Jobs. Es liegt an den Firmen selbst, diese zu entdecken und zu fördern.

Auch 2019 investiert Österreichs mit Abstand größter Möbelhändler wieder in die Lehrlingsausbildung. Das XXXL-Möbelhaus bietet für dieses Jahr noch immer 300 von den ursprünglich 650 ausgeschriebenen Lehrplätzen in verschiedenen Unternehmensbereichen an.

"Die Lehrlingsausbildung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Leitbildes und durch die vielen jungen Menschen erneuern wir uns laufend und halten unser Möbelhaus frisch", so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz-Gruppe. "Und wir können durch die vielen guten und selbst ausgebildeten Mitarbeiter unsere Expansion abdecken, parallel dazu bietet unser Wachstum perfekte Aufstiegschancen", so Saliger weiter.

Ausreichende Bewerbungen und viel Potenzial in der österreichischen Jugend

"Entgegen vielen Meldungen in den Medien, können wir kein so negatives Bild unserer Jugend wiedergeben. Es reicht aber nicht mehr aus, junge Menschen am Schreibtisch nach ihren Schulzeugnissen zu beurteilen. Das war früher schon falsch und ist es jetzt noch viel mehr. Bei unseren internen Lehrlingstests, den Schnuppertagen und den persönlichen Bewerbungsgesprächen lernen wir den Menschen hinter dem Zeugnis und der schriftlichen Bewerbung kennen und erkennen so Talente und Fähigkeiten und vor allem den Willen und die Freude, die in dem jungen Individuum steckt. Das gilt es zu entdecken. Wir nehmen uns hier viel Zeit. Das zahlt sich aus: Wir haben kein Problem unsere Lehrstellen zu besetzen", so Mag Thomas Saliger, Unternehmenssprecher bei XXXLutz.

Führendes Möbelkaufhaus beschäftigt derzeit 1.850 Lehrlinge

Seit Jahrzehnten liegt dem Familienunternehmen XXXLutz die Lehrlingsausbildung am Herzen. Unter dem Motto "Ausbildung in Ihrer Nähe" kann an über 60 Filial- und Lagerstandorten eine Lehre absolviert werden. Das XXXL-Möbelhaus bietet Lehrberufe in den Bereichen Einrichtungsberatung, Einzelhandel, Büro, Lagerlogistik, Bodenverlegung und in der Gastronomie.

Finanziell werden Lehrlinge beim zweitgrößten Möbelhändler der Welt ebenfalls besonders behandelt. Schon ab dem zweiten Lehrjahr besteht im Verkauf die Möglichkeit durch Provisionen die Lehrlingsentschädigung zu steigern.

Vielseitige Schulungen in der XXXLutz Lehrlingsakademie

"Besonders wichtig ist uns, dass unsere Lehrlinge vielseitig geschult werden", so Mag. Thomas Saliger, "Lehre mit Matura ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir ausdrücklich unterstützen!" Neben der staatlichen Berufsschulausbildung bietet XXXLutz eine Reihe von Trainings und Weiterbildungen im Rahmen der Lehrlingsakademie, um seine Lehrlinge optimal auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten.

Interesse an einer Lehre bei XXXLutz, Österreichs Nummer 1 Möbelhaus? Bewerbungen an: XXXLutz KG, z.H. Nicole Lindinger, Römerstraße 39, 4600 Wels oder per E-Mail an karrierechance@xxxlutz.at.

XXXLutz - Das Unternehmen Die XXXLutz KG wurde 1945 in Österreich gegründet.

Das Unternehmen betreibt seit 1973 eine ununterbrochene Expansionspolitik. In den letzten Jahren wurden etwa 15 Möbelhäuser pro Jahr eröffnet.

Derzeit betreibt XXXLutz u.a. über 100 XXXL Einrichtungshäuser, über 65 MömaX-Filialen sowie über 84 Möbelix-Diskontmärkte. Insgesamt werden mehr als 260 Filialen von der XXXLutz-Gruppe betrieben. 22.000 Mitarbeiter sind in der Gruppe beschäftigt, die damit zu den 3 größten Möbelhändlern weltweit zählt. XXXLutz ist in folgenden Ländern vertreten: Österreich, Deutschland, Schweden, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien und neu in der Schweiz.

Mitarbeiter: ca. 22.000 Umsatz: 4,4 Mrd. Euro

Full Service: XXXLutz, XXXL Neubert, XXXL Mann Mobilia, XXXL Lesnina, XXXL AIKO Diskont: Möbelix Trendmöbelhaus: MömaX

