YIELD GROWTH registriert bei Health Canada drei Lipglosse mit Hanfwurzelöl, die mit der zum Patent angemeldeten Extraktionstechnologie von Urban Juve hergestellt wurden

28. Februar 2019 ? Vancouver, B.C. - The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (Frankfurt:YG3) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Urban Juve bei Health Canada drei getönte Lipglosse mit den Namen ?LOVE?, ?PLEASURE? und ?SERENITY? für den Verkauf registriert hat. Jeder Lipgloss enthält eine einzigartige Mischung aus Kamelien-, Jojoba-, Avocado-, Rizinus- und Kokosölen. Die Öle versorgen die Lippen mit Feuchtigkeit, damit sie voll und geschmeidig aussehen. Hanfsamen- (Cannabis Sativa) und Hanfwurzelöle, die mit der eigens entwickelten und zum Patent angemeldeten Technologie von Urban Juve gewonnen wurden, finden sich auch unter den Inhaltsstoffen und sollen die Haut tiefgehend pflegen und erneuern.

Laut ResearchAndMarkets.com hatte der globale Hanfölmarkt 2017 ein Volumen von 81 Millionen USD und wird bis 2026 voraussichtlich einen Wert von 1,2 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 35,8 % zwischen 2018 und 2026 entspricht.

?Wir freuen uns ungemein, neue Produkte unter der Marke Urban Juve zu registrieren. Diese Marke wurde bei Gesprächen mit großen Einzelhandelsketten in Kanada und den Vereinigten Staaten sehr positiv aufgenommen?, sagt Sandi Lesseur, President von Urban Juve. ?Wir entwerfen jetzt die Verpackung für unsere neuen Produkte gemäß der Kennzeichnungsvorschriften von Quebec, Kanada und der U.S. FDA, sodass wir unsere Produkte über internationale Einzelhandelsketten verkaufen können.?

ResearchAndMarkets.com berichtet, dass Hanföl weltweit eine immer größere Akzeptanz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Körperpflegeprodukten findet, unter anderem aufgrund seiner Nährstoffe, essentiellen Fettsäuren und Antioxidantien, die sich perfekt für die Haut eignen. Hanföl ist überdies bekannt dafür, Linderung bei chronischen Schmerzen, Schlafstörungen, Angstzuständen und Nervenschmerzen zu bieten.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. hat sich dem raschen und nachhaltigen Wachstum seiner Cannabis-Wellness-Aktiva verschrieben. Die Direktoren, Führungskräfte und Berater des Unternehmens haben ihre Erfahrungen in den obersten Führungsetagen von internationalen Konzernen mit Umsätzen im Bereich von mehreren Milliarden Dollar, wie etwa M.A.C Cosmetics und Johnson & Johnson, gesammelt und waren unter anderem bei Aritzia, Procter & Gamble, Skechers, Pepsi und Coca Cola beschäftigt. Die wichtigsten Anlagewerte von Yield Growth sind die 100 %-igen Tochtergesellschaften Urban Juve Provisions Inc., UJ Topicals Inc., UJ Beverages Inc., UJ Edibles Inc. und Thrive Activations Inc. Als Marke ist Urban Juve in der organischen Synthese von altem Wissen und modernen Verfahren verwurzelt, um außergewöhnliche Schönheits- und Wellness-Lösungen zu schaffen. In der ayurvedischen Philosophie unterscheidet man zwischen drei allgemeinen Typen oder Hauttypen (Doshas), die Urban Juve als Vitalize, Balance und Align übersetzt hat. Für jeden Typ wurde eigens eine Reihe von Haut- und Körperpflegeprodukten formuliert. Über seine Tochtergesellschaften ist Yield Growth Eigentümer von mehr als 60 Wellness-Rezepturen für topische Produkte und Getränke, hat 29 Produkte bei Health Canada registriert, hat in den USA 11 Patentanträge eingebracht und verkauft seine Produkte derzeit in den Vereinigten Staaten und Kanada über den Internethandel sowie über den kanadischen Einzelhandel. Seine Tochter UJ Topicals bringt über ein Vertriebsnetz von 400 Cannabisladengeschäften in Oregon (USA) THC- und CBD-Produkte auf den Markt.

Weitere Informationen über Yield Growth finden Sie auf unserer Website www.yieldgrowth.com und auf Instagram @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter #findyourjuve in den sozialen Medien.

Ansprechpartner für Anleger

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Warnhinweis für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen, Prognosen, Einschätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Urban Juve-, UJ Topicals-, UJ Beverages- und UJ Edibles-Produkten, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth warnt die Leser davor, sich übermäßig auf die von Yield Growth gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich voneinander abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Yield Growth lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!