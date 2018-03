Your Family Entertainment AG, DE000A161N14

Your Family Entertainment AG erweitert Kinderfilm- und Serienbibliothek durch Vertragsschluss mit YoBoHo Die Partnerschaft zwischen der Your Family Entertainment AG und YoBoHo erweitert das Portfolio des Münchner Medienunternehmens um viele Stunden an Neuproduktionen München - 20. März 2018 - Your Family Entertainment AG (kurz: YFE) verkündet heute die wechselseitige Kooperation zwischen YFE und YoBoHo, einem global agierenden Medienunternehmen, das sich auf die digitale Distribution ihrer eigenen und fremden Programme spezialisiert hat. Von heute an übernimmt die YFE die Vermarktung der YoBoHo Programme an TV-Sender und VOD Plattformen weltweit, während YoBoHo einige Titel der hochwertigen Filmbibliothek der YFE auf Youtube verwaltet, unter anderem "Adventurers - Mission Zeitreise", "Bob's Beach" und "Crocadoo".

Durch die Etablierung der Partnerschaft erweitert die Your Family Entertainment AG ihre Bibliothek um viele Stunden an Premium Kinderprogrammen und kann somit ein weiteres Mal ihren Ruf als einer der führenden Kinder- und Familenprogramm Distributoren festigen. Unter den neuen Programmen befinden sich die Show "Die Abenteuer von Annie und Ben" und viele weitere Formate, die Kinder begeistern werden. Die Programme beinhalten Lieder, Lernvideos für Kinder im Vorschulalter, wissenschaftliche Experimente, Rezepte und vieles mehr. Dabei fokussieren sich die Programme von YoBoHo darauf Kinder auf unterhaltsame Weise zu bilden und erfüllen somit genau den Anspruch und die Philosophie der YFE.

Armin Schnell, Executive Vice President Sales der Münchner Your Family Entertainment AG ist begeistert von der neuen Kooperation: "Wir freuen uns auf eine fruchtbare und langjährige Partnerschaft mit YoBoHo basierend auf Vertrauen und Freundschaft und der Freude daran, Kinder wertvoll und edukativ zu unterhalten. Wir sind zuversichtlich auf der MIPTV in Cannes, der Messe auf der wir die neuen Programme vorstellen, große Erfolge zu erzielen."

Hitendra Merchant, Gründer & CEO, YoBoHo: "Unser Fokus liegt weiterhin darauf unsere Bibliothek zu erweitern und mit unseren Inhalten verschiedenste Distributionswege zu erkunden. Die Partnerschaft mit der Your Family Entertainment AG gibt uns die Möglichkeit durch ihre vielfachen Kontakte in der traditionellen Medienlandschaft sowie durch Ihre Sender die Verbreitung unserer Programme voranzutreiben."About YoBoHo YoBoHo ist ein globales Unternehmen für digitale Medien, das sich auf die Erstellung, Verbreitung und Lizenzierung von Originalinhalten von Kinder- und Familienprogrammen spezialisiert hat. YoBoHo besitzt und betreibt HooplaKidz, den führenden Digitalkanal von hochwertigen Originalinhalten für Kinder und Familien auf der ganzen Welt. Heute umfasst die Bibliothek von YoBoHo tausende von Originalvideos in 12 Sprachen und der Inhalt ist auf verschiedenen führenden digitalen Plattformen wie YouTube, Netflix, Amazon, Apple TV und Roku verteilt. YoBoHo bietet auch Content-Management-Services für traditionelle Medienunternehmen auf YouTube. Im Jahr 2015 wurde YoBoHo von BroadbandTV übernommen - einem Unternehmen für digitale Unterhaltung, welches ermöglicht, Videokünstler zu motivieren und das Publikum zu begeistern. Heute generiert BroadbandTV monatlich über 34 Milliarden Impressionen und ist nach Google und Facebook die drittgrößte Video-Property der Welt - gemessen an den einzelnen Zuschauern.

Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region (Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten (Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch.

