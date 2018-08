Zahl der Hochschulabsolventen steigt weiter

Im Prüfungsjahr 2017 ist die Zahl der Hochschulabsolventen in Deutschland weiter gestiegen.

Insgesamt erwarben im vergangenen Jahr 502.000 Absolventen einen Hochschulabschluss an deutschen Hochschulen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Damit ist deren Zahl seit 2001 kontinuierlich angestiegen, im Vergleich zu 2016 um zwei Prozent.

40 Prozent der Examen wurden in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften abgelegt. Gut jeder vierte Abschluss (26 Prozent) entfiel auf die Fächergruppe Ingenieurwissenschaften. Jeweils elf Prozent der Hochschulabschlüsse wurden in den Fächergruppen Mathematik und Naturwissenschaften beziehungsweise Geisteswissenschaften erworben. Auf die Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften entfielen sechs Prozent der Absolventen. Zusammengefasst erreichten die übrigen Fächergruppen Sport, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin sowie Kunst, Kunstwissenschaft einen Anteil von sieben Prozent an allen Abschlüssen. Rund die Hälfte aller Examen (252.300) führte im Prüfungsjahr 2017 zu einem Bachelorabschluss (ohne Lehramt), teilten die Statistiker weiter mit. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Bachelorabschlüsse leicht um ein Prozent. Während sich die Zahl der Masterabschlüsse um zehn Prozent auf 136.500 erhöhte, blieb die Zahl der Lehramtsprüfungen mit 44.000 Abschlüssen weitgehend konstant. Rückgänge gab es jeweils bei den Promotionen (-drei Prozent auf 28.400), den herkömmlichen universitären Abschlüsse wie zum Beispiel Diplom (-sieben Prozent auf 32.100) und den herkömmlichen Fachhochschulabschlüsse (-17 Prozent auf 8.200).

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH