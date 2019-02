Zain Group fördert mit der umfassenden Fixed Asset Management-Lösung operative Effizienz und finanzielle Compliance von iconectiv

Die Zain Group, ein führender Mobilfunkanbieter, der mehr als 47,8 Millionen Kunden im Nahen Osten und in Nordafrika bedient, gab heute bekannt, dass sie die ikonische Common Language®-Lösung integrieren wird, um die Kapital- und Betriebseffizienz innerhalb des Unternehmens zu verbessern. Die Lösung von iconectiv, einem maßgeblichen Partner der globalen Kommunikationsindustrie, wird Zain helfen, durch die umfassende und kontinuierliche Identifizierung und Verwaltung von Hunderttausenden von Netzwerkressourcen neue Geschäftserkenntnisse zu gewinnen.

„Bei Zain legen wir großen Wert auf Kundenzufriedenheit, operative Effektivität und bereiten den Weg für weiteres Geschäftswachstum vor“, so Ossama Matta, CFO der Zain Group. „iconectiv Common Language wird uns nicht nur den Echtzeitstatus unserer Netzwerkressourcen liefern, sondern auch wichtige Einblicke in unsere Geschäftsentwicklung. Es wird einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen, da wir die Dienstleistungen für unsere Kunden auf unseren Märkten weiter ausbauen.“

Common Language bietet Zain eine zentralisierte Dateninfrastruktur, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Anlagewerten zu vereinfachen. Dies wird erreicht, indem Datensilos eliminiert, die Kommunikation automatisiert und mehreren Abteilungen eine Dashboard-Sicht auf alle Netzwerkressourcen ermöglicht wird.

„Mit Common Language kann Zain den Standort, den Zustand und den Abschreibungsstatus ihrer Anlagewerte und Netzwerkfunktionen genau verfolgen und sicherstellen, dass Finanz- und Netzwerkmanager ein gemeinsames Verständnis für ihren Wert haben“, so Richard Jacowleff, Präsident und CEO von iconectiv. „Die Lösung bietet Zain weiterhin eine äußerst präzise Finanzberichterstattung und Bestandsaufnahme sowie die Daten, die es benötigt, um Compliance-Mandate wie die International Financial Reporting Standards (IFRS) zu erfüllen.“

Über Common Language

Common Language bietet Dateninformationslösungen, die es Kommunikationsanbietern und Herstellern ermöglichen, komplexe Herausforderungen in den Bereichen Netzwerkmanagement, Asset-Management und Serviceaktivierung zu bewältigen. Die Lösung, die aktiv über 10 Millionen Standorte und 400.000 Netzwerkgeräte verwaltet, ist unerlässlich für die Identifizierung und Definition entscheidender Elemente in jedem Netzwerk.

Über Zain

Zain ist in den Schwellenländern ein führender Anbieter im Bereich Telekommunikation, der bis 2011 zu den Top 10 der Mobilfunkbetreiber der Welt gehören will. Heute ist es das viertgrößte Mobilfunknetz der Welt in Bezug auf die geografische Präsenz mit einer kommerziellen Präsenz in 24 Ländern im Nahen Osten und in Afrika, die bis Mai 2009 mobile Sprach- und Datendienste für über 64,7 Millionen aktive Kunden bereitstellte. Weitere Informationen finden Sie auf www.zain.com oder indem Sie eine E-Mail an info@zain.com senden.

Über iconectiv

Bei iconectiv stellen wir uns eine Welt ohne Grenzen vor, in der die Fähigkeit, auf Informationen zuzugreifen und sie auszutauschen einfach, sicher und nahtlos ist. Als maßgeblicher Partner der Kommunikationsbranche ermöglichen unsere marktführenden Lösungen seit mehr als 30 Jahren die Vernetzung von Netzwerken, Geräten und Anwendungen für täglich mehr als zwei Milliarden Menschen. Wir sind mit den Feinheiten und Komplexitäten bei der Erstellung, dem Betrieb und der Sicherung der Kommunikationsinfrastruktur für Dienstanbieter, Regulierungsbehörden, Unternehmen, Aggregatoren und Inhaltsanbieter bestens vertraut. Unsere mehr als 5.000 Kunden weltweit verlassen sich auf uns, wenn es um Netzwerk- und Betriebsmanagement, Nummerierung, Registrierung und Betrugsprävention geht, und wir sind stolz darauf, die Welt von morgen zu ermöglichen, indem wir bereits heute neue Verbindungen herstellen. Ein US-amerikanisches Unternehmen, Telcordia Technologies, agiert als iconectiv. Weitere Informationen finden Sie auf www.iconectiv.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190219006114/de/