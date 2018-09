Zalando SE: Veröffentlichung gemäß §§ 40 Abs. 1, 43 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Zalando SE, DE000ZAL1111

Die Aktieselskabet af 1.2.2017 mit Sitz in Brande/Dänemark hat am 4. September 2018 mit 10,02% (25.087.078 Stimmrechten) die Schwelle von 10% der Stimmrechte an der Zalando SE (wieder) überschritten. Dies ist gemäß § 43 WpHG als wesentliche Beteiligung einzuordnen. Am 26. September 2018 teilte Aktieselskabet af 1.2.2017 Folgendes mit: 1. Die Investition wird als langfristiges strategisches Investment betrachtet. 2. Die Aktieselskabet af 1.2.2017 beabsichtigt derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise direkt oder indirekt zu erlangen. Davon ausgenommen ist der eventuelle Erwerb von weiteren Stimmrechten, um eventuellen Verwässerungen der derzeitigen Stimmrechtsanteile entgegenzuwirken. 3. Die Aktieselskabet af 1.2.2017 hat bereits eine Repräsentanz im Aufsichtsrat. Eine darüberhinausgehende Einflussnahme auf die Besetzung von Aufsichts-, Verwaltungs- und Leitungsorganen der Gesellschaft ist nicht beabsichtigt. 4. Die Aktieselskabet af 1.2.2017 strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an. Der Erwerb der Stimmrechte wurde zu 100% aus Eigenmitteln finanziert.

