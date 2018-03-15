15.03.2018 - 23:56 Uhr
Zalando SE: VORSTAND BESCHLIESST AKTIENRÜCKKAUF VON BIS ZU EUR 50 MIO. FÜR AKTIENOPTIONSPROGRAMME
Zalando SE: VORSTAND BESCHLIESST AKTIENRÜCKKAUF VON BIS ZU EUR 50 MIO. FÜR AKTIENOPTIONSPROGRAMME^DGAP-Ad-hoc: Zalando SE / Schlagwort(e): AktienrückkaufZalando SE: VORSTAND BESCHLIESST AKTIENRÜCKKAUF VON BIS ZU EUR 50 MIO. FÜRAKTIENOPTIONSPROGRAMME15.03.2018 / 22:05 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der...Den vollständigen Artikel auf boerse-online.de lesen.