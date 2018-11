Zapptales / Dein Chat als Buch - ... und aus Smileys wird ein Lächeln ...

Dein Chat als Buch - ... und aus Smileys wird ein Lächeln (AUDIO)

München - Anmoderationsvorschlag:

Im Chat geht einfach alles - Lustige Bildchen, Memes oder Videos teilen wir in der Familien-Chat-Gruppe, wir liefern uns witzige Wortgefechte mit Freunden und auch die Romantiker haben Chats längst für sich entdeckt. Dabei nicht fehlen dürfen natürlich die vielen Smileys, die sich unkontrolliert zu vermehren scheinen und alles noch viel bunter machen. Kein Wunder also, dass wir diese Unterhaltungen oft nicht löschen wollen. Aber mal ehrlich: wie oft scrollt man in einem Chat Monate oder vielleicht sogar Jahre zurück? Das Ende vom Lied ist, dass die Chats irgendwo im digitalen Nirwana verschwinden. Damit ist nun Schluss: Oliver Heinze weiß, wie sich das verhindern lässt... übrigens auch ein super Tipp als Weihnachtsgeschenk!

Sprecher: Chatverläufe mit der oder dem Liebsten, mit Freunden oder der Familie für die Ewigkeit und ganz leicht greifbar aufbewahren? 'Super Idee', dachten sich die Gründer von zapptales - indem man daraus ein Buch macht, ganz gleich, wie dick es wird.

O-Ton 1 (Anna Hürlimann, 9 Sek.): "Grundsätzlich können Sie so viel Chat drucken, wie Sie wollen. Das längste Buch, was wir also jemals gedruckt haben, hatte unglaubliche 4000 Seiten."

Sprecher: So Anna Hürlimann, einer der Köpfe hinter dem Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, aus Smileys ein Lächeln zu machen. Und so geht's:

O-Ton 2 (Anna Hürlimann, 26 Sek.): "Sie laden Ihren WhatsApp oder Facebook Messenger Chat einfach auf zapptales-dot-com hoch. Wenn das dann alles übertragen ist, können Sie wirklich alles personalisieren: Sie können die Passagen bearbeiten, Sie können Ihren Seitenhintergrund aussuchen, ein Titelbild raufladen und ganz besonders persönlich wird es, wenn Sie eine eigene Widmung hinzufügen. Sie müssen eigentlich nur der detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitung, die wir Ihnen geben, folgen."

Sprecher: Auf Wunsch finden sogar Videos und Sprachnachrichten ihren Weg ins Buch.

O-Ton 3 (Anna Hürlimann, 11 Sek.): "Sie werden als QR-Code abgedruckt. Wenn Sie sich das Video oder die Sprachnachricht dann wieder anhören wollen, dann können Sie die ganz einfach mit einem QR-Code-Scanner wieder ablesen und abspielen und wieder anhören."

Sprecher: Trotzdem bleibt Privates privat.

O-Ton 4 (Anna Hürlimann, 16 Sek.): "Wir legen wirklich Wert auf die höchsten Sicherheitsstandards. Die Daten gehören ja schließlich Ihnen. Die Chats werden auf verschlüsselten Servern hochgeladen und da bleiben sie dann auch wirklich nur so lange, wie es nötig ist. Das heißt, die Daten werden dann automatisch gelöscht, sobald Ihr Buch fertig ist."

Sprecher: Und das geht auch ziemlich schnell.

O-Ton 5 (Anna Hürlimann, 19 Sek.): "Ja, ein bisschen Zeit brauchen wir schon. Ab Ihrer Bestellung sollten Sie fünf bis sieben Werktage wirklich einplanen, bis das Buch bei Ihnen ist. Das heißt, wenn Sie das Buch zu Weihnachten verschenken möchten, sollten Sie bis zum 16. Dezember bestellen. Dann kommt das Buch auch wirklich pünktlich zum 24sten bei Ihnen an."

Abmoderationsvorschlag:

Statt eines Bestsellers mal ein ganz persönliches Buch unterm Weihnachtsbaum: Bis zum 16. Dezember haben Sie noch Zeit, wenn es denn rechtzeitig da sein soll. Alle Infos dazu gibt's auf zapptales.com.

