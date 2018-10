ZDF-Programmhinweis / Montag, 15. Oktober 2018

Mainz - Montag, 15. Oktober 2018, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Bayern nach der Wahl - Was ändert sich im Freistaat? Abzocke mit Falschgold - Die Gefahr lauert im Internet Cocktails für den Herbst - Hochprozentiges von Nic Shanker Gäste: Antoine Monot, Jr., Schauspieler Wanja ...

Mainz - Montag, 15. Oktober 2018, 9.05 Uhr

Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger

Bayern nach der Wahl - Was ändert sich im Freistaat? Abzocke mit Falschgold - Die Gefahr lauert im Internet Cocktails für den Herbst - Hochprozentiges von Nic Shanker

Gäste: Antoine Monot, Jr., Schauspieler Wanja Mues, Schauspieler

Montag, 15. Oktober 2018, 12.10 Uhr

drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte

Richtige Händehygiene - So werden Sie nicht krank Geneal 1: Familiengeschichte in NRW - Hat Gregor Sarter "blaues Blut"? Expedition: Überherrn - In den Wirren der Geschichte

Montag, 15. Oktober 2018, 13.00 Uhr

ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Andreas Wunn

Bayern hat gewählt - Stimmen und Analysen zum Ergebnis Ein Jahr #Metoo - Was hat der Aufschrei gebracht? "ECHO KLASSIK" heißt jetzt OPUS - Die Highlights der Preisverleihung

Gast: Judith Holofernes, Musikerin, "Heldin" auf Tour

Montag, 15. Oktober 2018, 17.45 Uhr

Leute heute Moderation: Karen Webb

Peter Heinrich Brix auf Sylt - Der Neue bei "Nord Nord Mord" Liz Hurley feiert mit Sohn Damian - Termin im Heide Park in Soltau Sheku Kanneh-Mason in Berlin - Cellist bekommt OPUS KLASSIK 2018

Montag, 15. Oktober 2018, 19.25 Uhr

WISO Moderation: Eva Mühlenbäumer

WISO-Tipp: Mein erster Marathon - Wie Sie sich richtig vorbereiten Den eigenen Körper ans Limit bringen, über sich selbst hinauswachsen und das Gefühl, nach genau 42,195 Kilometern die Ziellinie zu erreichen - diesen Kick suchen und finden jährlich über 100.000 Marathon-Finisher in Deutschland. Ein Marathon ist eine Extrembelastung für den Körper. Ohne ausreichendes Training und ohne die richtige Vorbereitung kann der Traum vom Marathon zum Albtraum werden. Wer neu einsteigt, sollte sich deshalb vor dem Trainingsstart von einem Sportmediziner durchchecken lassen und mindestens sechs Monate Training für den ersten Marathon einplanen - für absolute Lauf-Anfänger beginnt das Training sogar noch früher. Während der langen Trainingsphase heißt es vor allem: durchhalten und Motivationstiefs überwinden. Dabei hilft ein Trainingsplan. In den Monaten vor dem großen Lauf nimmt die Anforderung langsam von Woche zu Woche zu - bei Intensität, Anzahl und Länge der Läufe. Wie man seinen persönlichen Trainingsplan findet, Tipps zur Auswahl einer geeigneten Marathonstrecke, worauf es bei der Auswahl von Laufschuhen ankommt und weitere Infos dazu, wie man den Zieleinlauf nach 42 Kilometern schafft, gibt der WISO-Tipp.

Weitere Themen: Dieselnachrüstung Handwerkerfahrzeuge - Förderung ja, Hardware nein Schadstoffe im Essen - Unser täglich Giftcocktail Suche ambulante Pflege - Notstand nach der Operation

