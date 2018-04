ZDF-Programmhinweis / Samstag, 21. April 2018

Mainz - Samstag, 21. April 2018, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Tayfun Korkut, Trainer VfB Stuttgart Fußball-Bundesliga, 31. Spieltag Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen RB Leipzig - Hoffenheim Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Hamburger SV - Bayern München VfB Stuttgart - Werder Bremen Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (Freitag) Fußball: Zweite Liga, ...

Mainz - Samstag, 21. April 2018, 23.00 Uhr

das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer

Gast: Tayfun Korkut, Trainer VfB Stuttgart

Fußball-Bundesliga, 31. Spieltag Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

RB Leipzig - Hoffenheim Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Hamburger SV - Bayern München VfB Stuttgart - Werder Bremen Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (Freitag)

Fußball: Zweite Liga, 31. Spieltag Union Berlin - 1. FC Heidenheim SV Sandhausen - Darmstadt 98 Jahn Regensburg - FC St. Pauli

Montag, 23. April 2018, 9.05 Uhr

Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen

Europäische Impfwoche - Wir klären auf über Impfungen Leben am Amazonas - Ein Abenteurer berichtet Himbeer-Traum - Eine süße, sommerliche Köstlichkeit

Gäste im Studio: Samuel Koch, Schauspieler Nils Hohenhövel, Schauspieler

Montag, 23. April 2018,12.10 Uhr

drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin

Polizeiwache Hamburg-Billstedt - Spät- und Nachtschicht Expedition Deutschland: Berlin (1) - Drei Damen spielen Karten Europas größtes Tierheim in Berlin - Die Tierärztin

Montag, 23. April 2018, 17.10 Uhr

hallo deutschland Moderation: Andrea Ballschuh

Extreme Abenteuer im ewigen Eis - Arved Fuchs wird 65

Montag, 23. April 2018, 17.45 Uhr

Leute heute Moderation: Karen Webb

Konzert von Mireille Mathieu - Auftritt in der Elbphilharmonie Heidelinde Weis in Villach - Zu Besuch bei der Schauspielerin Die Queen feiert Geburtstag - Großes Konzert am Wochenende

Montag, 23. April 2018, 19.25 Uhr

WISO Moderation: Marcus Niehaves

WISO-Tipp: Unerfüllter Kinderwunsch - Was tun?

"Medizinisch unfruchtbar!" Diese Diagnose ist oft ein Schock und besonders bitter für Paare, deren sehnlichster Wunsch ein Baby ist. Als medizinisch unfruchtbar gilt ein Paar, wenn es mehr als ein Jahr lang erfolglos versucht hat, schwanger zu werden.

Über 1,4 Millionen Männer und Frauen sind ungewollt kinderlos. Die Gründe sind sehr unterschiedlich. Neben hormonellen und organischen Fehlfunktionen spielt auch das Alter der Frauen eine Rolle, das in den vergangenen Jahren stetig angestiegen ist. Doch was kann man tun, wenn es mit dem Nachwuchs auf natürlichem Weg nicht klappt? Bei bestehendem Kinderwunsch empfehlen Ärzte in der Regel eine künstliche Befruchtung. Über 80.000 solcher Behandlungen werden jährlich in Deutschland durchgeführt. Die Erfolgschancen pro Versuch liegen bei 25 Prozent.

Nicht wenige Paare müssen mehrere Versuche unternehmen, um sich ihren Wunsch vom eigenen Kind endlich zu erfüllen. Neben den körperlichen und emotionalen Strapazen ist das mit hohen Kosten verbunden. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen häufig nur einen Teil der Behandlung.

Im WISO-Tipp: Welche Methoden der künstlichen Befruchtung gibt es? Für wen sind sie geeignet? Welche Risiken gibt es bei der künstlichen Befruchtung, wer zahlt die Behandlung, und wie hoch sind die Kosten? Wie wahrscheinlich sind Mehrlingsgeburten? Und schließlich: Was ist in Deutschland erlaubt? Lohnt der Weg ins Ausland?

Weitere Themen: Software-Updates - Wenn's nicht mehr rundläuft Billig-Alarmanlagen - Wenn der Alarm nicht auslöst Autoreparatur - Wenn Fehler nicht gefunden werden

