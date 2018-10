ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 11. November 2018

Mainz - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 11. November 2018, 9.03 Uhr sonntags Menschen, die uns prägen: Väter Väter prägen ihre Kinder, aber ihre Rolle ist stark im Wandel. Jeder dritte nimmt Elternzeit und sieht das als persönlichen Gewinn. Eine hälftige Aufteilung von ...

Mainz - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!

Sonntag, 11. November 2018, 9.03 Uhr

sonntags Menschen, die uns prägen: Väter

Väter prägen ihre Kinder, aber ihre Rolle ist stark im Wandel. Jeder dritte nimmt Elternzeit und sieht das als persönlichen Gewinn. Eine hälftige Aufteilung von Kindererziehung und -betreuung gilt als modern. Der Vater als familienferner Alleinverdiener, diese Rolle ist nicht mehr selbstverständlich. Wie die des häuslichen Patriarchen, der er jahrhundertelang war.

Wie sich Väter heute engagieren, was sie ausmacht und was passiert, wenn sie fehlen, das ist Thema in diesem "Familienschwerpunkt" von "sonntags".

OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2

Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121