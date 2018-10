ZDF-Terra X-Doku erzählt die Geschichte der Forensik

Mainz - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Bis zur heutigen Gerichtsmedizin war es ein weiter Weg; es dauerte Jahrhunderte, bis Forensiker Spuren sichern und auswerten konnten. Von diesem Weg erzählt der neue "Terra X"-Zweiteiler "Verräterische ...

Mainz -

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Bis zur heutigen Gerichtsmedizin war es ein weiter Weg; es dauerte Jahrhunderte, bis Forensiker Spuren sichern und auswerten konnten. Von diesem Weg erzählt der neue "Terra X"-Zweiteiler "Verräterische Spuren - Die Geschichte der Forensik" am Sonntag, 14. und 21. Oktober 2018, 19.30 Uhr, im ZDF. Schauspielerin ChrisTine Urspruch führt als Moderatorin durch die Dokumentation und schlüpft in Spielszenen in die Rollen historischer Personen.

Die erste Folge "Was Täter entlarvt" am Sonntag, 14. Oktober 2018, 19.30 Uhr, stellt unter anderem den Berliner Kommissar Ernst Gennat vor, der in den 1920er Jahren als Erster eine eigene Mordkommission gründete. Er erstellte eine Verbrecherkartei und entwickelte das "Mordauto", ein Einsatzfahrzeug, das alles Notwendige mitführte, um einen Tatort kriminalistisch zu erfassen. Die Jagd auf Fingerabdrücke nahm ihre Anfänge im britisch verwalteten Indien des 19. Jahrhunderts. Die eindeutige Zuordnung zu einer Person sollte Rentenbetrug und andere Gaunereien unmöglich machen. Die Ballistik überführte im 19. Jahrhundert erstmals einen Betrüger, dessen Kugelgussform (damals goss jeder seine Kugeln selbst) genau einer gefundenen Kugel zugeordnet werden konnte. Doch kaum etwas hat die Forensik so vorangebracht wie die Erforschung des menschlichen Körpers. Die Entdeckung der Blutgruppen oder die Entschlüsselung des genetischen Fingerabdrucks von Menschen, Tieren und Pflanzen haben unzählige Verdächtige entlastet und Täter überführt.

Die zweite Folge "Was Opfer preisgeben" ist am Sonntag, 21. Oktober 2018, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen. Beide Folgen sind ab Samstag, 13. Oktober 2018, vorab in der ZDFmediathek unter https://terra-X.zdf.de abrufbar. Darüber hinaus wird die komplette erste Folge ab Sonntag, 14. Oktober 2018, 19.30 Uhr, auf dem YouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte" veröffentlicht. Das Video ist zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alle Interessierten freigegeben.

Pressemappe: https://ly.zdf.de/IZM/

https://terra-x.zdf.de

http://facebook.com/ZDFterraX

http://instagram.com/terraX/

http://twitter.com/ZDFpresse

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax

OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2

Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121