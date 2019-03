zeb lädt Finance-Spezialisten aus ganz Europa nach Münster

Münster - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - - 17. interne zeb.Uni lockt mit hochkarätigen Rednern - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen sich zum Wissensaustausch und zum Netzwerken Am Donnerstag (21.03.) startet die ...

Münster -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

- 17. interne zeb.Uni lockt mit hochkarätigen Rednern - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen sich zum Wissensaustausch und zum Netzwerken

Am Donnerstag (21.03.) startet die Strategie- und Managementberatung zeb ihre zeb.Uni 2019, ein innovatives Wissensforum für die über Tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der europaweit tätigen Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Münster. Das ausgewiesene Expertentreffen findet wie auch in den Vorjahren in der Halle Münsterland statt und bietet an zwei Tagen ein umfassendes Programm mit hochkarätigen Rednern, interaktiven Formaten sowie die Möglichkeit, sich über die 18 Standorte von zeb hinweg persönlich auszutauschen sowie auf den neuesten Stand von Themen und Projekten zu bringen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen zeb.Uni stehen Themen rund um die digitale Transformation der Financial-Services-Industrie sowie die Frage, wie Banken und Versicherer ihre Kunden angesichts von Regulierung und Nullzinsen auch in Zukunft mit Produkten begeistern können. Dabei werfen die zeb-Expertinnen und Experten einen tiefen Blick sowohl auf innovative FinTechs wie die solarisBank als auch auf etablierte und erfolgreiche Player wie die Deutsche Apotheker- und Ärztebank. Dazu erhalten sie u. a. Einblicke in die neuesten Financial-Services-Aktivitäten von Amazon Web Services und diskutieren mit Einzelhandels- und Marketingexperten darüber, wie die Bankfiliale oder Finanzprodukte der Zukunft aussehen können.

Getragen wird die zeb.Uni auch in diesem Jahr durch hochkarätige Redner aus unterschiedlichen Branchen und Institutionen wie z. B. Ulrich Sommer (Vorstandsvorsitzender der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG), Dr. Jörg Howein (Chief Product Officer des solarisBank), Dr. Stephan Schmidt-Tank (Leiter Business Development Financial Services Amazon Web Services), Raimund Röseler (Exekutivdirektor Bankenaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Dr. Enrique Strelow (Head of Shopper Neuroscience Ferrero Deutschland) und Frank Briegmann (CEO Universal Music Europe und Deutsche Grammophon). Insgesamt bietet die zeb.Uni 2019 50 Module und über 100 Vortragende. Das zeb-Wissensforum findet aktuell zum 17. Mal statt.

zeb wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- und Managementberatungen für Financial Services in Europa. An 18 Standorten sind international 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Unternehmensgruppe tätig. In Deutschland unterhält zeb Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, New York City, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu den Kunden gehören europäische Groß- und Privatbanken, Regionalbanken sowie Versicherungen. Bereits mehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet.

OTS: zeb newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119614.rss2

Pressekontakt: Franz-Josef Reuter Head of Public & International Affairs Phone +49.251.97128.347 Fax +49.251.97128.520 E-Mail Franz-Josef.Reuter@zeb.de