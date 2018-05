Zebra Medical Vision meldet CE-Zulassung seines siebten KI-Bildgebungsalgorithmus – Mammographie-Läsionsdetektion

Zebra Medical Vision (http://zebra-med.com/) meldete heute die CE-Zulassung seines neuesten Algorithmus, der in die wachsende Deep Learning-Imaging Analytics-Plattform des Unternehmens aufgenommen wird. Der Algorithmus, der verdächtige maligne Läsionen in Mammographie-Scans entdecken kann, ist die neueste Ergänzung der anderen automatisierten Tools, die bisher als Teil des „All-In-One“-AI1-Geschäftsmodells des Unternehmens angekündigt wurden. Dazu zählen Algorithmen, die automatisch Hirnblutungen, Wirbelbrüche, koronare Herzkrankheit, Osteoporose und mehr erkennen können.

Der American Cancer Society zufolge macht Brustkrebs weltweit 25 % aller neuen Krebsdiagnosen bei Frauen aus. Jährlich wird bei fast 1,7 Millionen Frauen diese Diagnose gestellt. Die Überlebensraten verbessern sich zwar, variieren aber weltweit. In Ländern mit fortschrittlicher medizinischer Versorgung beträgt die Rate 80 bis 90 Prozent bei Frauen, bei denen die Erkrankung im ersten Stadium diagnostiziert wird, und 24 Prozent bei einer späteren Diagnose. In Entwicklungsländern ist die Sterblichkeitsrate viel höher, was zum Großteil auf den Mangel an Früherkennungskapazitäten zurückzuführen ist. Daher werden Screening-Programme immer wichtiger, die Brustkrebs in seinen frühen Stadien entdecken können.

Die bestehenden Softwarelösungen, sogenannte Mammo-CAD-Produkte (Computer-Aided Detection), sind schon einige Jahre auf dem Markt und versuchen, Mammographie-Anwender bei der Identifizierung verdächtiger Läsionen in Mammographie-Scans zu unterstützen. Leider kommen diese Produkte aufgrund der großen Zahl falscher Alarme und ihres hohen Preises nur für wohlhabendere Volkswirtschaften und Gesundheitssysteme in Frage und konnten sich nicht umfassend global durchsetzen.

Der Mammographie-Algorithmus von Zebra-Med hat das Ziel, diese Dynamik zu ändern, indem ein hochmodernes, die klinische Entscheidungsfindung unterstützendes Produkt zu einem bisher einmalig niedrigen Preis angeboten wird. Die erste Release-Version unterstützt 2D-Hologic-Geräte. Zebra Medical Vision erwartet, im Verlauf des Jahres 2019 auch weitere Anbieter zu unterstützen und das Angebot um 3D-Unterstützung zu erweitern. Der Algorithmus erweitert das AI1-„All-In-One“ Imaging Analytics-Paket von Zebra-Med, das bereits zur Analyse von mehr als einer Million Scans in mehr als fünf Ländern eingesetzt wurde.

„Die frühzeitige Erkennung von Brustkrebs ist ein wichtiger Bestandteil der Erkrankungsprävention“, so Dr. Michael Fishman, Brustbildgebungs-Radiologe am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, Massachusetts. „Ein präziser KI-Assistent kann Radiologen wirklich helfen, die eine optimale Patientenversorgung gewährleisten möchten, indem die Erkennung verbessert und Falschmeldungen reduziert werden.“

„Wir haben uns sehr bemüht, eine Hochleistungs-Hilfe für die Detektion verdächtiger maligner Läsionen zu entwickeln“, so Elad Benjamin, einer der Gründer und CEO von Zebra Medical Vision. „Mammographie-Tools haben eine wechselvolle Vergangenheit. Wir haben vor, mit diesem Algorithmus und seinen Nachfolgeversionen einen neuen Leistungsgrad einzuführen.“

Zebra Medical Vision nutzt Deep Learning, um Produkte und Dienstleistungen der nächsten Generation für die Gesundheitsbranche zu entwickeln und anzubieten. Mit der Imaging Analytics-Plattform des Unternehmens können Gesundheitseinrichtungen Patienten, bei denen ein erhöhtes Erkrankungsrisiko besteht, identifizieren, und verbesserte, präventive Behandlungsoptionen anbieten, um die Patientenversorgung zu verbessern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kibbutz Shefayim Israel wurde 2014 gemeinsam von Eyal Toledano, Eyal Gura und Elad Benjamin gegründet und von Khosla Ventures, Marc Benioff, Intermountain Investment Fund, OurCrowd und Dolby Ventures finanziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.zebra-med.com.

