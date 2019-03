Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen / ZPD: Einladung! Verstärkung ...

ZPD: Einladung! Verstärkung der Bereitschaftspolizei

Hannover - Zum 1. April 2019 wird die Bereitschaftspolizei (BP) Niedersachsen durch rund 160 Kolleginnen und Kollegen der Polizeiakademie (PA) Niedersachsen verstärkt. Die Unterstützungskräfte sind die erste Welle der "Vorratseinstellungen" bei der Polizei in Niedersachsen. Im Jahr 2017 - nach dem damaligen G20-Gipfel in Hamburg - wurden in der Umsetzung des sogenannten 170iger-Programms Beamtinnen und Beamte der BP zur Verstärkung in die sechs regionalen Flächendirektionen und das Landeskriminalamt versetzt. Diese Lücke wird jetzt wieder geschlossen. "Die Kolleginnen und Kollegen in der Bereitschaftspolizei werden durch die personelle Aufstockung eine deutliche Entlastung spüren", so Polizeipräsidentin Christiana Berg. Eine Besonderheit zum 1. April ist, dass der gesamte Abschlussjahrgang von der PA zur BP versetzt wird.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden zusammen mit weiteren neuen Beschäftigten der anderen Abteilungen der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) in der Sporthalle am Behördensitz der ZPD in Hannover, Tannenbergallee 11, u.a. durch die Behördenleitung begrüßt. Beginn der Veranstaltung ist um 12:30 Uhr (Dauer ca. eineinhalb Stunden).

Interessierte Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten. Polizeipräsidentin Christiana Berg, Polizeivize-präsident Uwe Lange und der Leiter der Bereitschaftspolizei Guido von Cyrson stehen als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Um Anmeldung bis Montag, 1. April, 10:00 Uhr unter pressestelle@zpd.polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter 0511 9695 -1004 / -1010 wird aus organisatorischen Gründen gebeten. /we

