Zentrale Polizeidirektion Oldenburg / ZPD-OL: Einladung (geeignet für ...

ZPD-OL: Einladung (geeignet für Film- und Fotoaufnahmen) Hunderte Vorschulkinder freuen sich auf den Verkehrskindergarten 2018

Oldenburg - Seit Jahrzehnten beliebte Aktion der 6. Bereitschaftspolizeihundertschaft in Oldenburg startet im April

Der Verkehrskindergarten, eine freiwillige Initiative der 6. Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) in Kooperation mit der Verkehrswacht Oldenburg-Stadt e.V., erfreut sich auch im 45. Jahr seines Bestehens einer ungebrochenen Beliebtheit. Für die Saison 2018 erwarten die Verantwortlichen schon jetzt mehr als 1.200 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

In diesem Jahr öffnen sich die Tore auf dem Polizeigelände an der Bloherfelder Straße zur Auftaktveranstaltung am 4. April. Die ersten Gäste kommen 2018 aus den Kindergärten an der Edewechter Landstraße aus Oldenburg und der Villa Kunterbunt aus Hude. Unter Anleitung von Markus Ansmann und Frysia Zimmermann (beide sind Angehörige der 6. BPH) erwartet die Jüngsten wieder ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema "Das richtige Verhalten im Straßenverkehr" - dargeboten in spielerischer Form.

Für Frysia Zimmermann und Markus Ansmann ist es eine Premiere. Im Zeitraum von 2006 bis 2017 war ihr inzwischen pensionierter Kollege, Polizeioberkommissar Dietmar Wienrank, für die theoretische und praktische Unterrichtsgestaltung verantwortlich. Alleine unter seiner Betreuung besuchten etwa 14.000 Kinder den Verkehrskindergarten. "Wir wissen um unsere Verantwortung, freuen uns aber auch darauf, zahlreichen Vorschulkindern wichtige Aspekte des richtigen Verhaltens im Straßenverkehr näher zu bringen", zeigen sich die beiden Nachfolger für die Organisation im Vorfeld gespannt. Und nicht zuletzt gehe es schließlich auch darum, die Polizei gegenüber den Vorschulkindern auch als "Freund und Helfer" zu präsentieren.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, die Auftaktveranstaltung am 4. April um 10 Uhr auf dem Gelände der Polizei an der Bloherfelder Straße 235 in 26129 Oldenburg hautnah zu begleiten. Als Ansprechpartner zum Termin steht Ihnen Polizeikommissar Markus Ansmann unter der Rufnummer (0441) 790-3745 zur Verfügung./wo

Hinweis zum Programmablauf: In einem ersten, theoretischen Teil, werden kindgerecht und spielerisch zunächst die Regeln und das richtige Verhalten auf dem Schulweg besprochen. Dem folgt eine kurze Frühstückspause. Anschließend teilt sich die Gruppe: Während eine Hälfte in Fahrzeugen der Bereitschaftspolizei zu einer Erkundungsfahrt über das Gelände aufbricht, setzen sich die Kinder der zweiten Gruppe auf dem Verkehrsübungsplatz in bereitstehende Kettcars, um die theoretische erworbenen Kenntnisse praktisch an Kreuzungen, Fußgängerüberwegen und vor Ampeln in die Tat umsetzen.

