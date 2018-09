ZephyrTel heißt Vasona in seinem Portfolio an Softwarelösungen für den globalen Telekommunikationssektor willkommen

ZephyrTel, ein Softwareunternehmen von ESW Capital im Dienste des globalen Telekommunikationssektors, gibt bekannt, dass das Unternehmen mit sofortiger Wirkung Vasona Networks, ein führendes Unternehmen für außergewöhnliche Netzwerkleistung und Edge-Computing-Softwarearchitektur für Mobilfunkbetreiber, erworben hat.

Mike Shinya, CEO of ZephyrTel (Photo: Business Wire)

ZephyrTel entwickelt erstklassige Telekomnikationssysteme, um eine Multi-Lösung und ein Dienstleistungsangebot für den globalen Telekommunikationssektor und führende Unternehmen bereitzustellen. Das erstrangige Ziel des Unternehmens ist ein Angebot von Software und SaaS-Lösungen (Software-as-a-Service) zur potenziellen Steigerung des IT-Vermögens von Telekommunikationsgesellschaften - durch die Verbesserung der Infrastruktur bis hin zur Optimierung des Kundenerlebnisses. Dies in Verbindung mit einer hohen Branchenkompetenz werden das Unternehmen in die Lage versetzen, Beratungsdienste sowohl zur Geschäftsstrategie als auch zur Technologieumsetzung zur Verfügung zu stellen.

Nach der Übernahme mehrerer Telekommunikationsgesellschaften ergänzt ZephyrTel gegenwärtig sein Portfolio mit hohem Tempo. Das neu erworbene Unternehmen wird unter seinem geschätzten, familiären Produktnamen vermarktet und unter der Konzernmarke firmieren, um ZephyrTel zu unterstützen, sein Ziel zu verwirklichen, kurzfristig eine Telco Software Group im Wert von rund 100 Mio. US-Dollar aufzubauen.

Nun wird das Unternehmen in der Lage sein, auf die hochmoderne Softwareentwicklungsorganisation und Leistungsverbesserungsverfahren von ESW zurückzugreifen, um die bewährten Fähigkeiten von Vasona, wann immer erforderlich, zu ergänzen, um somit das Angebot auf höchstem Branchenniveau in puncto Dienstbereitstellung, Stabilität und Durchsatzleistung aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus wird der Zugang zu qualitativ hochwertigen globalen Service-Ressourcen ZephyrTel nun in die Lage versetzen, seinen Kunden erweiterte geografische Unterstützungsoptionen zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen ist bestrebt, mithilfe seiner bewährten Kundennutzenprogramme die niedrigsten Gesamtbetriebskosten und einen höheren Kundennutzen zu bieten.

Mike Shinya, CEO von ZephyrTel, erklärte: „ZephyrTel wächst in der Tat sehr rasch, da es sich hierbei bereits um unsere vierte Übernahme über einen Zeitraum von lediglich 3 Monaten handelt. Daher sind wir der Überzeugung, dass wir hervorragend positioniert sind, um den globalen Telekommunikations-Softwaremarkt erfolgreich zu bedienen, und zwar vom kleinsten bis hin zum größten Unternehmen. Die Übernahme von Vasona wird unser Portfolio im Bereich der Edge-Mobilfunktechnologie-Software signifikant stärken und wir sind äußerst erfreut, Vasona und seine Kunden nun in der ZephyrTel Familie willkommen heißen zu können.”

Über Vasona Networks

Die Mobilfunkbetreiber installieren die Edge-Mobilfunk-Software von Vasona, um eine bessere Benutzererfahrung zu ermöglichen, effizientere Investitionen zur Nutzung der Netzwerke und zwar sowohl heute als auch morgen durchzuführen und darüber hinaus Geld einzusparen. Die Lösungen des Unternehmens unterstützen die Betreiber, die Netzwerkherausforderungen zu meistern und die Möglichkeiten auf dem Weg zu 5G mithilfe von MEC-Lösungen (Multi-Access Edge-based) wahrzunehmen, die sowohl Kontrolle als auch Steuerung des mobilen Datenverkehrs ermöglichen. Die Edge-Technologien von Vasona erfüllen die Anforderungen der Endnutzer und diejenigen im Hinblick auf die erforderliche Netzwerkkapazität und ermöglichen somit eine Entscheidungsfindung näher an den Kundenbedürfnissen, um ein flexibles, intelligentes und reaktionsschnelles Mobilfunknetz zu schaffen.

www.vasonanetworks.com

