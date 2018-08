Zeropark stellt Optimierung von Werbekampagnen mit KI vor

London - Codewise, erster Anbieter der Branche für Messung und Verwaltung von Werbung im Internet für Werber im Digitalbereich, und von der Financial Times 2017 und 2018 zu den am schnellsten wachsenden Firmen Europas gezählt, hat heute angekündigt, dass Smart ...

London - Codewise, erster Anbieter der Branche für Messung und Verwaltung von Werbung im Internet für Werber im Digitalbereich, und von der Financial Times 2017 und 2018 zu den am schnellsten wachsenden Firmen Europas gezählt, hat heute angekündigt, dass Smart eCPA zu Zeropark (http://www.zeropark.com/smart-ecpa) hinzugefügt wird, der Werbeplattform von Codewise. Diese neue Funktion mit künstlicher Intelligenz ermöglicht Nutzern von Zeropark die automatische Optimierung von Werbekampagnen im Sinne einer festgelegten eCPA-Zielsetzung.

Zeropark stellt vielen tausend Performance-Vermarktern und Website-Publishern weltweit eine Plattform für die Verknüpfung beider Seiten zur Verfügung und ermöglicht Kauf und Verkauf von Anzeigenplätzen auf Grundlage von Geboten in Echtzeit (Real-Time Bidding - RTB).

Smart eCPA mit künstlicher Intelligenz ist nicht einfach ein alternatives Kostenmodell in Zeropark. Nach Aktivierung arbeiten die Algorithmen für das maschinelle Lernen von Zeropark an der Optimierung von Smart-eCPA-Kampagnen mit festgelegter Zielsetzung der Kosten pro Akquise.

"Smart eCPA beurteilt 16 Dimensionen in Echtzeit, wählt die effektivsten Datenpunkte für die Optimierung aus und schafft so einzigartiges, maßgeschneidertes Targeting für jede Werbekampagne. Zu diesen Dimensionen gehören die Version des Betriebssystems, der Typ und Geschwindigkeit der Internetverbindung, der Gerätetyp und mehr," sagte Mateusz Drela, Business Development Director von Zeropark.

Die Optimierung von Kampagnen ist ein entscheidendes, aber banales und zeitfressendes Element der Werbung im Internet. Smart eCPA vereinfacht diesen Prozess zu einem Tastenklick. Die Optimierung erfolgt mit einer Geschwindigkeit und in einem Umfang, den Menschen nicht erreichen können. Dies wird aufgrund der Analyse von Millionen Kombinationen von Datenpunkten möglich.

Mit Smart eCPA müssen Werbetreibende nicht mehr einen beträchtlichen Teil des Arbeitstages auf komplexe, manuelle Optimierung verwenden. Stattdessen können Sie sich auf den Medieneinkauf und simultane Kampagnen konzentrieren.

"Wir haben bereits KI in Voluum integriert, unser Tool für das Tracking von Werbung. Damit können viele tausend Werbetreibende im Digitalbereich in Agenturen und Marken ihre Bemühungen der Anzeigenverwaltung im Internet optimieren, da automatische Anpassung des Traffics zu den geschätzten besten Angeboten und Landing-Pages und den besten Kombinationen in Echtzeit zur Verfügung steht. Zudem sind wir sehr stolz darauf, dass unser Kollege Dr. Pawel Rzeszucinski Mitglied der European AI Alliance der Europäischen Kommission wird. Die Einführung von Smart eCPA in Zeropark ist ein weiterer Beleg der Überzeugung von Codewise, dass der KI die Zukunft der Werbung gehört," sagte Dr. John Malatesta, Präsident und Chief Revenue und Marketing Officer bei Codewise.

Informationen zu Codewise

Codewise wurde 2011 gegründet und ist der erste Anbieter der Branche von KI-Produkten zur Messung und Verwaltung von Werbung im Internet für Werber im digitalen Bereich. 2017 und 2018 wurde Codewise von Financial Times und Deloitte als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Europas gewürdigt. Die Produkte von Codewise helfen vielen tausend Firmen in 190 Ländern bei der Verfolgung, Messung und Optimierung von Milliarden Dollar von Werbeausgaben, was zu zuvor nicht erreichter Verbesserung von Effizienz und Kapitalrendite führt. Codewise verfolgt derzeit Ausgaben von mehr als 2,5 Milliarden USD für digitale Werbung einiger der größten Marken und Werbeagenturen der Welt, darunter 400 Millionen USD Werbeausgaben auf Facebook. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.codewise.com

Informationen zu Zeropark

Zeropark ist ein Performance-Traffic-Exchange, der Werbetreibende, Affiliates und Medieneinkäufer in Echtzeit mit Traffic-Quellen hoher Leistung verbindet. Das Angebot umfasst sorgfältig ausgewählten Traffic aus Weiterleitungen von geparkten Domains, aus Apps für Mobilgeräte sowie aus Pop-ups (im Rahmen des Premium-Dienstes). Zeropark bietet leistungsstarke, durch maschinelles Lernen gestützte Targeting-Optionen und Optimierungstools und zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus. Zeropark verarbeitet jeden Tag 150 Millionen Anzeigenaufrufe. www.zeropark.com

PR-Kontakt: media@codewise.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732827/Zeropark.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659010/Codewise_logo1_Logo.jpg

OTS: Codewise newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130174 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130174.rss2