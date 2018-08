Zinc One gibt übrige Bohrergebnisse für Mina Grande Sur, Zinkminenprojekt Bongará, Peru, bekannt

Zinc One gibt übrige Bohrergebnisse für Mina Grande Sur, Zinkminenprojekt Bongará, Peru, bekannt18,0 Meter mit 36,0% Zink und 11,5 Meter mit 32,0% Zink Vancouver, BC, Kanada ? 21. August 2018 - Zinc One Resources Inc. (TSX-V: Z; OTC

Vancouver, BC, Kanada ? 21. August 2018 - Zinc One Resources Inc. (TSX-V: Z; OTC Markets: ZZZOF; Frankfurt: RH33 ? ?Zinc One? oder das ?Unternehmen?) http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298394 gibt die Ergebnisse der letzten 27 Bohrlöcher auf der Zone Mina Grande Sur, Zinkminenprojekt Bongará, im Norden Zentralperus bekannt. Diese Bohrlöcher befinden sich im nördlichen Abschnitt von Mina Grande Sur. Die Bohrlöchera MGS18081 bis 95 wurden entlang des nördlichen Randes der Mineralisierung niedergebracht, um das Ausmaß der Mineralisierung im Norden der Zone zu bestimmen. Nennenswerte Abschnitte umfassen 18,0 Meter mit 36,0% Zink in Bohrloch MGS18077 und 11,5 Meter mit 32,0% Zink in Bohrloch MGS18080. Insgesamt wurden auf Mina Grande Sur 95 Bohrlöcher von insgesamt 2.328,4 Metern gebohrt.

Jim Walchuck, President und CEO von Zinc One, sagte: ?Das Bohrprogramm auf Mina Grande Sur identifizierte oberflächennahe Zinkoxidmineralisierung über eine Länge von 350 Metern in Nord-Süd-Richtung sowie 200 Meter in Ost-West-Richtung, nach Süden und Südwesten hin offen. Wir gehen davon aus, dass zusätzlich zu der auf Mina Chica entdeckten Zinkoxidlagerstätte sich auch der Erfolg dieses Bohrprogramms in der Ressourcenschätzung für das gesamte Projekt, die wohl im vierten Quartal 2018 abgeschlossen wird, widerspiegeln wird.?

Weitere Bohrhöhepunkte auf Mina Grande Sur:

- Ergebnisse von 68 Bohrlöchern wurden zuvor berichtet (siehe Pressemitteilungen vom 29. März, 7. Mai, 29. Mai und 26. Juli 2018).

- Zu den wichtigen neuen Abschnitten gehören:

M GS 180 77 ? 18, 0 Meter mit 36, 0 % Zink ab einer Bohrtiefe von 21, 0 Metern Wahre vertikale Mächtigkeit von 15, 6 Metern ab ei ne r wahren vertikalen Tiefe von 18 , 2 Metern

MCH180 79 ? 12, 0 Meter mit 22, 7 % Zink ab der Oberfläche Wahre vertikale Mächtigkeit von 9, 2 Metern

M GS 180 80 ? 11, 5 Meter mit 32, 0 % Zink ab einer Bohrtiefe von 43, 5 Metern Wahre vertikale Mächtigkeit von 8, 8 Metern ab einer wahren vertikalen Tiefe von 33, 3 Metern



- Die Mineralisierung auf Mina Grande Sur umfasst Zinkoxide, Karbonate und Silikate in Böden, stark verwitterten Karbonaten und fein- bis grobkörnigem Dolomit, wovon der Großteil brekziös ist.

Mina Grande Sur ist eine von drei bekannten Zonen mit hochgradiger, oberflächennaher Zinkoxidmineralisierung entlang eines 1,4 Kilometer langen Trends, der bei diesem Bohrprogramm getestet wurde, das aus 264 Bohrlöchern von 7.930,6 Metern bestand. Alle Bohrergebnisse von Bongarita, Mina Chica und Mina Grande Sur wurden jetzt bekanntgegeben und die Ergebnisse für Mina Grande Centro und Mina Grande Norte werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Geologie und Erörterung der Ergebnisse

Die Zinkmineralisierung beim Zinkminenprojekt Bongará wird als Mississippi-Valley-ähnliche Lagerstätte klassifiziert und befindet sich größtenteils in stark dolomitisiertem, brekziösem, schichtgebundenem Kalkstein. Die Mineralisierung kann auch in Form von flachen Körpern mit unregelmäßigen Grenzen vorkommen, was ein Charakteristikum dieser Mineralisierung darstellt, die entlang des Randes der Brekzien vorgefunden wurde, insbesondere auf Mina Chica. Hydrozinkit (ein Zinkoxidmineral), Smithsonit (ein Zinkcarbonatmineral),Hemimorphit (ein Zinksilicatmineral) und ein Zink-Aluminium-Eisen-Silicat sind die primären Zinkminerale, die in Erdreich, dolomitisierten Brekzien, stark verwittertem, gebrochenem und ausgehöhltem, dolomitisiertem Kalkstein sowie in fein- bis grobkörnigem, dolomitisiertem Kalkstein vorkommen.

Die Ergebnisse der Bohrlöcher MGS18069 bis MGS18095 auf Mina Grande Sur finden Sie unten in Tablle 1.

Tabelle 1: Mina Grande Sur ? endgültige Bohrergebnisse