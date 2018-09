Zinc One veröffentlicht Bohrergebnisse von Mina Grande Centro, Zinkminenprojekt Bongará, Peru 31,8 Meter mit 28,2% Zink und 18,0 Meter mit 26,2% Zink Vancouver, British Columbia, Kanada ? 6. September 2018 - Zinc One Resources Inc.

Vancouver, British Columbia, Kanada ? 6. September 2018 - Zinc One Resources Inc. (TSX-V: Z; OTC Markets: ZZZOF; Frankfurt: RH33 ? ?Zinc One? oder das ?Unternehmen? - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298394) veröffentlicht die Bohrergebnisse von 29 der 64 Bohrlöcher, die auf der Zone Mina Grande Centro, Zinkminenprojekt Bongará im Norden Zentralperus niedergebracht wurden. Zu den bemerkenswerten Abschnitten gehören 31,8 Meter mit 28,2% Zink aus Bohrloch MGC18012 und 18,0 Meter mit 26,2% Zink aus Bohrloch MGC18023. Die Löcher testeten ein Gebiet von 125 x 50 Metern entlang des nordöstlichen Randes einer zuvor abgebauten und anschließend sanierten Zone. Diese Bohrlöcher zeigten, dass die oberflächennahe Zinkmineralisierung zum Nordosten hin offen ist, wie historische Bohrungen und Explorationsgruben bereits andeuteten.

Jim Walchuck, President und CEO von Zinc One, sagte dazu: ?Das Bohrprogramm auf Mina Grande Centro bestätigte erfolgreich die oberflächennahe Zinkmineralisierung, die nach früheren Bohrtätigkeiten nicht mehr beachtet wurde, aber deutlich zeigte, dass weitere hochgradige Mineralisierung in Richtung Nordosten noch abgegrenzt werden muss. Wir gehen davon aus, dass zusätzlich zu den Zinkoxidlagerstätten auf Mina Chica und Mina Grande Sur auch Mina Grande Centro zu der Ressourcenschätzung für das Projekt, die wohl im vierten Quartal 2018 abgeschlossen wird, beitragen wird.?

Bohrhöhepunkte auf Mina Grande Centro:

- Zu den wichtigen neuen Abschnitten gehören:

- MGC18012 ? 31,8 Meter mit 28,2% Zink ab einer Bohrtiefe von 18,0 Metern

- Wahre vertikale Mächtigkeit von 22,5 Metern ab einer wahren vertikalen Tiefe von 12,7 Metern

- MGC18008 ? 15,0 Meter mit 28,9% Zink ab der Oberfläche

- Wahre vertikale Mächtigkeit von 15,0 Metern

- MGC18023 ? 18,0 Meter mit 26,2% Zink ab einer Bohrtiefe von 13,5 Metern

- Wahre vertikale Mächtigkeit von 12,7 Metern ab einer wahren vertikalen Tiefe von 9,5 Metern

- Die Mineralisierung auf Mina Grande Centro umfasst Zinkoxide, Karbonate und Silikate in Böden, stark verwitterten Karbonaten und fein- bis grobkörnigem Dolomit, wovon der Großteil brekziös ist.

Mina Grande Centro gehört zur Zone Mina Grande, einer von drei Zonen mit hochgradiger, oberflächennaher Zinkoxidmineralisierung entlang eines 1,4 Kilometer langen mineralisierten Trends, der im Rahmen dieses Bohrprogramms, das 264 Bohrlöcher von insgesamt 7.930 Metern umfasste, getestet wurde. Die Bohrergebnisse für Mina Grande Norte und die übrigen Bohrlöcher auf Mina Grande Centro werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Geologie und Erörterung der Ergebnisse

Die Zinkmineralisierung auf dem Zinkminenprojekt Bongará wird als Lagerstätte des Mississippi Valley-Typs klassifiziert und liegt größtenteils in stark dolomitisiertem, brekziösem und schichtgebundenem Kalkstein. Die Mineralisierung kann auch in Form von flachen Körpern mit unregelmäßigen Grenzen vorkommen, was ein Charakteristikum dieser Mineralisierung darstellt, die entlang des Randes der Brekzien vorgefunden wurde, insbesondere auf Mina Chica. Hydrozinkit (ein Zinkoxidmineral), Smithsonit (ein Zinkkarbonatmineral), Hemimorphit (ein Zinksilikatmineral) und ein Zink-Aluminium-Eisen-Silicat sind die primären Zinkminerale, die in Erdreich, dolomitisierten Brekzien, stark verwittertem, gebrochenem und ausgehöhltem, dolomitisiertem Kalkstein sowie in fein- bis grobkörnigem, dolomitisiertem Kalkstein vorkommen.

Die Ergebnisse der Bohrlöcher MGC18001 bis 029 auf Mina Grande Centro finden Sie unten in Tabelle 1. Eine detaillierte Karte mit dem Titel ?Drilling and Pit/Surface Sampling at Mina Grande Centro? finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.zincone.com.

Tabelle 1: Mina Grande Centro ? erste Bohrergebnisse