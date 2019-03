Zoomlion führt auf der bauma 2019 seine bahnbrechenden Produkte in Europa ein

München - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) nimmt mit neuen Baumaschinen, die speziell an den Bedürfnissen der europäischen Kunden ausgerichtet sind, an der bauma 2019 teil. Die weltweit größte Baumaschinenmesse findet vom 8. bis 14. ...

München - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) nimmt mit neuen Baumaschinen, die speziell an den Bedürfnissen der europäischen Kunden ausgerichtet sind, an der bauma 2019 teil. Die weltweit größte Baumaschinenmesse findet vom 8. bis 14. April in München statt.

Insgesamt präsentiert das Unternehmen 43 Produkte aus sechs verschiedenen Kategorien: Betonmaschinerie, Kräne, Turmkräne, Trockenmörtelgeräte, Hubarbeitsbühnen und Gabelstapler. So stellt Zoomlion seine digitalisierte, vernetzte und intelligente Entwicklung sowie eine Globalisierungsstrategie, bei der der lokalisierte Einsatz eine große Rolle spielt, unter Beweis.

Von den ausgestellten Produkten werden mehr als 70 Prozent in Europa hergestellt. Ihre Funktionen, technischen Innovationen und das Konstruktionsdesign entsprechen gänzlich den Anforderungen europäischer Kunden. Die Marken der europäischen Tochtergesellschaften von Zoomlion CIFA, m-tec und Wilbert zeigen ebenfalls ihre neusten Produkte.

Folgende Highlights stehen im Vordergrund der Ausstellung von Zoomlion bei der bauma 2019:

- Der leistungsstarke, kostengünstige Pumpwagen mit Kohlefasertechnologie wird vorgestellt. - Der grüne Fahrmischer der Energya-Serie, der sowohl Elektro- als auch Dieselantrieb einsetzt, spiegelt die technologischen Spitzenleistungen von Zoomlion und seine Philosophie der nachhaltigen Entwicklung wider. - Eine neue Geländekran-Produktreihe mit CE-Kennzeichnung, die gemeinsam von CIFA und dem F&E-Team von Zoomlion entwickelt wurde, wird erstmals vorgestellt. - Der Geländekran ZRT850, der speziell für Ölfeldprojekte entwickelt wurde, wird gezeigt. - Wilberts Flachdach-Turmkran WT260 feiert Premiere. - Der Flachdach-Turmkran T7020, der auf ein maximales Hubgewicht von 10-12 Tonnen optimiert ist, wird präsentiert. - Zwölf Produkte von m-tec und vier Scherenhebebühnen von Zoomlion sind zu sehen.

Die Ausstellung von Zoomlion bei der bevorstehenden Handelsmesse bauma 2019 wirbt unter dem Motto "Local Presence, Better Life" für den Wert einer regionalen Ausrichtung. Das Unternehmen ist am Stand FS905/2 zu finden und zeigt seine Produkte auf 3.840 Quadratmetern (41.333 Fuß).

Informationen zu Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) ist ein Hersteller hochwertiger Maschinen, der technische Gerätschaften, Landwirtschaftsmaschinen und finanzielle Dienstleistungen unter einem Dach verbindet. Die Firma verkauft fast 800 neuartige Produkte aus 49 Produktreihen in neun Hauptkategorien. Zoomlion ist das erste chinesische Baumaschinenunternehmen, das an den Börsen von Shenzhen und Hongkong notiert ist.

Weitere Informationen finden Sie auf http://en.zoomlion.com/.

OTS: Zoomlion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101692 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101692.rss2

Pressekontakt: Tian Zhang +86-731-8892-3810 925769034@qq.com