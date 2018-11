Zoomlion zeigt mit intelligenten Maschinendesigns 4.0. auf der bauma China 2018 seine Designkonzepte für die Zukunft

Shanghai - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), Chinas führender Baumaschinenhersteller, wird auf der bauma China 2018, die am 27. November im Shanghai New International Expo Center eröffnet wird, sein umfassendes Angebot an Smart Products der ...

Shanghai - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), Chinas führender Baumaschinenhersteller, wird auf der bauma China 2018, die am 27. November im Shanghai New International Expo Center eröffnet wird, sein umfassendes Angebot an Smart Products der Generation 4.0 präsentieren.

Zoomlion wird 28 hochkarätige Baumaschinenprodukte aus acht Baureihen auf die alle zwei Jahre stattfindende internationale Fachmesse bringen, darunter Betonmischer, Hebezeuge, Erdbewegungsmaschinen, Tiefbaumaschinen, Luftarbeitsmaschinen und Straßenbaumaschinen.

"Wir freuen uns, die starken F&E-Kapazitäten und die innovative Leistung von Zoomlion mit verbesserten, hochwertigen neuen Designs, insbesondere im Bereich der intelligenten Technologien, unter Beweis zu stellen. Darüber hinaus wird Zoomlion sein Geschäftsmodell revolutionieren, um mehr intelligente Produkte zu entwickeln und Kunden mehr intelligente Dienstleistungen anzubieten. Wir freuen uns darauf, unsere Leistungen im Bereich der Entwicklung hochwertiger, intelligenter Produkte zu präsentieren. Unser Ziel ist es, die besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten und einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen", sagte der Marketing Manager von Zoomlion.

Das Herzstück der Zoomlion-Präsentation auf der bauma China 2018 bilden seine Betonpumpenlösungen, darunter der Betonmischer ZLJ5318GJBHE, die 56-m-lange Fahrmischerpumpe auf Mercedes 8x4 und die 28-m-lange Fahrmischerpumpe, die für unterschiedliche Kapazitäten und Räume ausgelegt sind und eine höhere Arbeitseffizienz, einen geringeren Kraftstoffverbrauch und eine längere Lebensdauer bieten.

Zoomlion stellt auch eine Reihe von Kranprodukten wie den Raupenkran ZCC9800W, den 6-achsigen Geländekran ZAT4000V, den 5-achsigen Autokran ZTC1300V, den Geländekran ZRT850 und den T600-25/32U-Kran ohne Turmspitze vor.

Der 47-m-lange U-förmige Hubarm des ZRT850 ist der stärkste in seiner Kategorie und bietet eine Hubleistung, die weit über der der gleichen Ladekräne liegt, während der T600-25/32U mit einem geschwindigkeitsadaptiven Technologiesystem, das die Gesamteffizienz des Hubwerks um 30 Prozent steigern kann, für große Konstruktionsprojekte konzipiert wurde.

Darüber hinaus zeigt Zoomlion auf der bauma China 2018 fünf Hubarbeitsbühnen und neue intelligente Nass-Spritzmaschinen. Das Unternehmen demonstriert auch seine Möglichkeiten in den Bereichen des unbemannten Betriebs, des Aushebens in einem unregelmäßigen Muster und der One-Touch-Bedienung des Spritzmanipulators.

Mit seinen intelligenten Produkten der Generation 4.0 als Herzstück der Zoomlion-Ausstellung auf der bauma China 2018 präsentiert das Unternehmen revolutionäre Technologien, die IoT, Big Data, mobiles Internet und weitere Technologien, wie seine mobile App für das Ausrüstungsmanagement, das ERP-System für die Verwaltung von Betonausrüstung und das Turmkran-Managementsystem, miteinander verbinden. Die IoT-Plattform von Zoomlion wird auf der Messe ebenfalls vorgestellt.

Informationen zu Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. (Zoomlion) wurde 1992 gegründet und ist ein führendes Maschinenbauunternehmen, das Maschinen, Landmaschinen und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen vermarktet fast 800 innovative Produkte aus 49 Produktreihen in neun Hauptkategorien. Zoomlion ist das erste chinesische Baumaschinenunternehmen, das sowohl an der Börse in Shenzhen als auch in Hongkong notiert ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://en.zoomlion.com/

OTS: Zoomlion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101692 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101692.rss2

Pressekontakt: Tian Zhang 925769034@qq.com +86-731-8892-3810