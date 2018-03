Zuwachs beim Präsidium von World Vision Deutschland

Friedrichsdorf - Die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision Deutschland e.V. hat drei neue Mitglieder für sein Präsidium gewinnen können. Die drei neuen Mitglieder ergänzen das nun insgesamt zehnköpfige Gremium. - Sr. M. Anna Schenck CJ, Ordensschwester, Mitglied der Congregatio Jesu. In Hannover arbeitet ...

Friedrichsdorf - Die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision Deutschland e.V. hat drei neue Mitglieder für sein Präsidium gewinnen können. Die drei neuen Mitglieder ergänzen das nun insgesamt zehnköpfige Gremium.

- Sr. M. Anna Schenck CJ, Ordensschwester, Mitglied der Congregatio Jesu. In Hannover arbeitet sie für die Caritas in Niedersachsen im Bereich Altenhilfe und Pflege.

- Dr. Rolf Scheffels, Mitglied des Vorstands Deutsche Beteiligungs AG

- Prof. Dr. Norbert Winkeljohann, Sprecher der Geschäftsführung PwC Deutschland GmbH

"Wir freuen uns über die neuen Präsidiumsmitglieder, die mit ihrem beruflichen Hintergrund und ihrem christlichen Engagement die Arbeit für die ärmsten Kinder mit großem Sachverstand unterstützen und unsere Arbeit im Präsidium ergänzen werden", sagte World Vision Präsidiumsvorsitzender Harald Dürr.

Das Präsidium ist das ehrenamtliche Aufsichtsorgan des Vereins. Es bestellt den Vorstand und kontrolliert dessen Arbeit. Zudem verantwortet es die strategische Ausrichtung des Vereins.

Einen Überblick des World Vision Präsidiums finden Sie hier: http://ots.de/HBJBvS

HINTERGRUND

World Vision Deutschland e.V. ist ein christliches Hilfswerk mit den Arbeitsschwerpunkten nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und entwicklungspolitische Anwaltschaftsarbeit. Im Finanzjahr 2017 wurden 322 Projekte in 50 Ländern durchgeführt. World Vision Deutschland ist mit weiteren World Vision-Werken in fast 100 Ländern vernetzt. World Vision unterhält offizielle Arbeitsbeziehungen zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und arbeitet eng mit dem Flüchtlingskommissariat.

