Zwei Motorradfahrer sterben bei Frontalzusammenstoß in Baden-Baden

Am Sonntagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall in Baden-Baden zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Die beiden Motorradfahrer seien auf der B 500 frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Ein dritter Motorradfahrer fuhr in die Unfallstelle, stürzte und wurde schwer verletzt.

Eines der Motorräder schleuderte in die Böschung und setzte diese in Brand. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr Baden-Baden brannten etwa 600 m² Böschung ab, so die Beamten weiter. Mit Hilfe der Wärmebildkamera eines Polizeihubschraubers wurden Glutnester gesucht und von der Feuerwehr gelöscht. Die B 500 war in Folge des Unfalls gesperrt.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH