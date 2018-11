Zweiteilige Dokumentation Sündenbabel Berlin in ZDFinfo

Mainz - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Im Berlin der 20er Jahre scheinen alle Regeln außer Kraft gesetzt zu sein: Der Erste Weltkrieg ist überstanden, aus der Monarchie ist eine Republik geworden, und die Stadt ...

Mainz -

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Im Berlin der 20er Jahre scheinen alle Regeln außer Kraft gesetzt zu sein: Der Erste Weltkrieg ist überstanden, aus der Monarchie ist eine Republik geworden, und die Stadt versucht trotz Aufständen, Hungersnot und Inflation, wieder auf die Beine zu kommen. In der zweiteiteiligen ZDFinfo-Dokumentation "Sündenbabel Berlin" werfen die Filmautoren Michael Kloft und Nathalie Boegel am Dienstag, 4. Dezember 2018, ab 20.15 Uhr einen Blick auf die deutsche Hauptstadt in dieser bewegten Zeit.

Dass Verbrechen in der Anfangszeit der Weimarer Republik plötzlich an der Tagesordnung waren, zeigt um 20.15 Uhr "Sündenbabel Berlin: Mörder, Opfer und Ermittler". Gleich zwei Massenmörder erschütterten die Hauptstadt: Der eine hatte es vor allem auf Liebespaare abgesehen, der andere, der den Beinamen "die Bestie von Berlin" verpasst bekam, tötete ausschließlich Frauen. Doch durch Armut und Verelendung stieg auch die Zahl der Eigentumsdelikte deutlich an. So brachte beispielsweise der selbsternannte "Volksbeglücker" Max Klante dank utopischer Zinsversprechungen zahlreiche Berliner um ihr Geld.

Um 21.00 Uhr beleuchtet der zweite Teil, "Drogen, Sex und schwere Jungs", die kriminalpolizeiliche Ermittlungsarbeit, die in den 20er Jahren erst in den Anfängen steckte. Der Berliner Kriminalrat Ernst Gennat entwickelte ein Verfahren, um Mörder durch Tatortarbeit und Öffentlichkeitsfahndung ermitteln zu können. Viele seiner Methoden zählen bis heute zum weltweiten Standard. Die beiden Tresorknacker Erich und Franz Sass konnten die Berliner Kripo allerdings jahrelang an der Nase herumführen: Das Geld, das sie bei einem spektakulären Einbruch in die Berliner Diskontobank erbeuteten, wurde nie gefunden.

"Sündenbabel Berlin" ist eine von 70 Erstausstrahlungen, die ZDFinfo im Dezember 2018 sendet. Beide Teile werden am Montag, 10. Dezember 2018, ab 1.15 Uhr, sowie am Dienstag, 11. Dezember 2018, ab 12.00 Uhr, erneut gezeigt.

Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/suendenbabelberlin

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfinfo-dokus-im-dezember

https://twitter.com/ZDFpresse

OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2

Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121