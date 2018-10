Zweiter weltweiter Finanzplanungstag heute am 3. Oktober

Weil den Menschen im Alter immer mehr Geld fehlt, sollten sie früh mit der Vorsorge beginnen. Jedoch braucht Ruhestandsplanung auch Pflege. Am besten gelingt das mit einer guten Finanzplanung. Um deren Nutzen aufzuzeigen, findet heute der internationale World Financial Planning Day statt.

Frankfurt am Main (pts007/03.10.2018/09:30) - Weil den Menschen im Alter immer mehr Geld fehlt, sollten sie früh mit der Vorsorge beginnen. Jedoch braucht Ruhestandsplanung auch Pflege. Am besten gelingt das mit einer guten Finanzplanung. Um deren Nutzen aufzuzeigen, findet heute der internationale World Financial Planning Day statt.

In den kommenden Jahren wird die Versorgungslücke der Menschen hierzulande dramatisch wachsen. Das hat das Institut für Vorsorge- und Finanzplanung (IVFP) errechnet. Bis 2040 dürften demnach rund 40 Prozent fehlen, bei Selbständigen und Freiberuflern werden es in der Regel noch mehr sein. Und diese Lebensstandardlücke, warnen die IVFP-Experten, ist nicht nur zu Ruhestandsbeginn vorhanden, sondern lebenslänglich.

"Die gute Nachricht aber ist, dass sich mit privater Vorsorge im Rahmen einer langfristig ausgerichteten Finanzplanung schon eine bessere Grundlage für die Rente schaffen lässt", macht Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland), klar. "Wichtig ist nur, dass man frühzeitig mit der Vorsorge beginnt."

Wertvolle Hilfestellung können dabei die vom FPSB zertifizierten CFP®-Professionals, professionelle Finanzplaner, leisten. Um den Nutzen einer guten Finanzplanung herauszustellen, findet heute, am 3. Oktober, im Rahmen der IOSCO Investor Week der vom internationalen Dachverband der CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professionals organisierte World Financial Planning Day statt.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel Geld Sie im Alter für Ihr Leben zur Verfügung haben werden? Das zu schätzen ist nicht einfach. Dies zeigte auch eine Allensbach-Umfrage im Auftrag des Versicherungsverbandes GDV aus dem Jahr 2015. Nur 29 Prozent waren in der Lage, ihr Alterseinkommen ungefähr zu beziffern. Es lohnt sich aber, sich darüber Gedanken zu machen.

"Viele werden dann feststellen, dass ihre Altersbezüge nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten", warnt Tilmes, der auch wissenschaftlicher Leiter des PFI Private Finance Institute/EBS Finanzakademie der EBS Business School, Oestrich-Winkel, ist. "Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, sich den Nutzen einer professionellen Finanzplanung bewusst zu machen."

Tatsächlich ist eine frühzeitige und langfristige Planung der eigenen Finanzen ein entscheidender Baustein für einen sorgenfreien Ruhestand. Allerdings ist es nicht damit getan, einmal einen Plan aufzustellen und diesen dann laufen zu lassen. Denn es gibt zahlreiche Aspekte, auf die es zu achten gilt. Da ist zu allererst die persönliche Situation. Die ist im Laufe des Lebens immer wieder Änderungen unterworfen: Jobwechsel, Familiengründung, Arbeitslosigkeit, die Pflege eines Familienmitglieds, der Kauf einer Immobilie oder eine Scheidung, um nur einige wenige Punkte zu nennen.

Umfrage: CFP®-Kunden sind deutlich zufriedener

Aber das ist noch nicht alles. Denn auch das Kapitalmarktumfeld sowie die gesetzlichen Regelungen sind immer wieder Änderungen unterworfen. Was letztlich bedeutet, dass auch die Geldanlage laufend angepasst werden muss. "Natürlich kann das kaum jemand selbst leisten, der mitten im Berufsleben steht und vielleicht auch noch Familie hat", erklärt Tilmes. Einen echten Mehrwert können deshalb professionelle Finanzplaner, wie die vom FPSB zertifizierten CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professionals bieten.

Das verdeutlicht eine Umfrage der GfK im Auftrag des FPSB International. Demnach sind 43 Prozent der CFP®-Kunden zuversichtlich, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Bei Kunden von klassischen Finanzberatern liegt diese Quote nur bei 31 Prozent. Und 57 Prozent der Kunden von CFP®-Professionals gaben an, mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden zu sein. Bei klassischen Finanzberatern sind es nur 42 Prozent. Tatsächlich sind CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professionals in der Lage, jedem Kunden, egal in welcher Lebensphase er sich befindet, individuell passend zu beraten. Dass sie dies ausschließlich zum Wohle des Kunden tun, wird dabei auch durch die ethischen Standards, denen CFP®-Professionals verpflichtet sind, gewährleistet.

Um auf die enorme Bedeutung und den Mehrwert einer guten Finanzplanung, die letztlich Lebensplanung ist, gerade im aktuellen Umfeld und unter den sich verändernden demografischen Bedingungen hinzuweisen, findet heute am 3. Oktober der World Financial Planning Day statt. Damit soll außerdem demonstriert werden, wie wichtig Finanzbildung als Instrument eines wirksamen Verbraucherschutzes ist. Der Aktionstag, an dem sich auch der FPSB Deutschland beteiligt, wurde im vergangenen Jahr vom internationalen FPSB, dem Dachverband der CFP®-Professionals in 26 Ländern, ins Leben gerufen. Er wird in diesem Jahr aufgrund des großen Erfolgs wiederholt. "Schließlich ist es im Sinne aller, einen sorgenfreien Ruhestand genießen zu können", sagt Tilmes.

Neuer Verbraucher-Blog rund um die Finanzplanung

Der FPSB Deutschland nutzt den heutigen Weltfinanzplanungstag außerdem, um seinen neuen Verbraucher-Blog rund um das Thema Finanzplanung zu lancieren. Unter www.frueher-planen.de werden künftig regelmäßig Beiträge rund um relevante Finanzplanungsthemen für Verbraucher aufgearbeitet und publiziert. Die Idee dahinter: Wer früher plant, kann länger genießen - denn Finanzplanung ist Lebensplanung! Im Vordergrund des neuen Angebots steht die Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung. Der Blog ist deshalb anbieterunabhängig, neutral und verzichtet auf konkrete Produktempfehlungen. Verbraucher können sich auch für einen Newsletter registrieren, um neue Blogeinträge automatisch zu erhalten.

Über den FPSB Deutschland e.V. Das Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB ist ein globales Netzwerk mit derzeit 26 Mitgliedsländern und mehr als 175.000 Zertifikatsträgern. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt/Main gehört seit 1997 als Vollmitglied dieser Organisation an. Ziel ist es, den weltweiten Berufsstandard für Financial Planning zu verbreiten und das öffentliche Vertrauen in Financial Planner zu fördern.

Aufgabe des FPSB Deutschland ist die Zertifizierung von Finanz- und Nachfolgeplanern nach international einheitlich definierten Regeln zu Ausbildung, unabhängigen Prüfungen, Erfahrungsnachweisen und Ethik. Für die Verbraucher ist die Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional, zum CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Professional und zum EFA European Financial Advisor® ein wichtiges Gütesiegel. Als Prüf- und Begutachtungsstelle für DIN CERTCO und Austrian Standards Plus hat der Verband zusätzlich 1.458 Personen seiner 2.000 Mitglieder nach DIN ISO 22222 (Privater Finanzplaner) zertifiziert.

Der FPSB Deutschland hat den Anspruch, Standards zur Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung zu setzen. Die Definitionen und Standards der Methodik sind Grundlage für deren Weiterentwicklung, Ausbildung und Regulierung. Um seine Ziele zu erreichen, arbeitet der FPSB Deutschland eng mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, Wissenschaft und Forschung, Verbraucherschützern sowie Presse und interessierter Öffentlichkeit zusammen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.fpsb.de

