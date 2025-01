Selenskyj will 2025 "alles" für Kriegsende tun

Die Ukraine will nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Jahr 2025 "alles" tun, um für ein Ende des Krieges zu sorgen.

"Wir wissen, dass wir den Frieden nicht geschenkt bekommen, aber wir werden alles tun, um Russland aufzuhalten und den Krieg zu beenden", sagte er in seiner Neujahrsansprache. Niemand werde seinem Land den Frieden schenken, aber er glaube, dass die USA Kiew im Kampf gegen Russland zur Seite stehen würden. Er habe keinen Zweifel daran, dass der neue US-Präsident Donald Trump Frieden schaffen wolle und in der Lage sein werde, die Aggression des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu beenden, so Selenskyj. Trump hatte während des US-Wahlkampfes mehrfach behauptet, dass er den Krieg in der Ukraine "innerhalb von 24 Stunden" beenden werde.

Dem Vernehmen nach sieht sein Friedensplan unter anderem das Einfrieren der Frontlinien und die Schaffung einer entmilitarisierten Zone vor. Dafür müssten aber beide Seiten deutlich von ihren bisherigen Positionen abrücken.