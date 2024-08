Transatlantik-Koordinator Link lobt Harris` "Running Mate" Walz

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link (FDP), hat die innen-, außen- und sicherheitspolitische Zuverlässigkeit des frisch benannten Vizepräsidenten-Kandidaten der US-Demokraten, Tim Walz, hervorgehoben.

Walz sei "ein versierter Politiker mit langjähriger Erfahrung in seinem Heimatbundesstaat Minnesota, aber auch auf der nationalen Bühne", sagte Link dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). "Bei meinem persönlichen Gespräch mit Gouverneur Walz im Februar in Minnesota hat er sich am Weltgeschehen überaus interessiert gezeigt und sich zum transatlantischen Bündnis, der Nato als zentralem Pfeiler, und zu guten Handelsbeziehungen bekannt. Er kennt die Fragen der Sicherheits- und Allianzpolitik auch aus seinem langjährigen Dienst bei der Army National Guard." Link drängte auf mehr Mäßigung in der politischen Auseinandersetzung in den USA.

"Unsere Hoffnung als enge Freunde und Verbündete der USA ist weiterhin, dass der Wunsch vieler amerikanischen Wählerinnen und Wähler nach weniger Polarisierung Gehör findet und das Wahlergebnis - wie es auch ausfällt - von beiden Seiten akzeptiert wird", sagte er. Deutschland werde mit jedem Wahlsieger eng zusammenarbeiten. Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, Kamala Harris, hatte Walz am Dienstag zum "running mate" ernannt.