Trump dringt auf Freilassung israelischer Geiseln bis Amtsantritt

Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump hat Konsequenzen angedroht, sollten die israelischen Geiseln in den Händen der Hamas nicht bis zu seinem Amtsantritt freigelassen worden sein.

"Jeder redet über die Geiseln, die so gewaltsam, unmenschlich und gegen den Willen der gesamten Welt im Nahen Osten festgehalten werden", schrieb er am Montag auf seiner Social-Media-Plattform "Trut Social". "Aber das ist alles nur Gerede und kein Handeln", beklagte er. Man könne sich darauf verlassen, sollten die Geiseln nicht vor dem 20. Januar 2025 entlassen worden sein, "wird im Nahen Osten die Hölle los sein" für diejenigen, "die für diese Gräueltaten verantwortlich sind", so der Republikaner. Die Verantwortlichen würden härter getroffen "als irgendjemand sonst in der langen und lebendigen Geschichte" der USA.