Dax am Mittag im Plus - geringes Handelsvolumen

Am Montag hat der Dax nach einem freundlichen Start zum Mittag einen Teil seiner Gewinne eingebüßt.

Gegen 12:45 wurde der deutsche Leitindex mit 17.740 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Die größten Gewinne gab es bei der Hannover Rück, Rheinmetall und der Commerzbank. Die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei Anteilsscheinen von Vonovia, Sartorius und Qiagen. "Die Marktteilnehmer agieren zum Wochenstart sehr selektiv und tendenziell zurückhaltend", sagte Experte Andreas Lipkow.

"Im Fokus stehen die Quartalszahlen von u. a. Hannover Rück. Dadurch liegt der Fokus auf die Versicherungs- und Bankenwerte. Gewinne werden bei den defensiven Branchen wie Immobilien und Aktien aus dem Gesundheitssektor mitgenommen." Das Handelsgeschehen sei eher ruhig, so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0924 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9154 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 80,38 US-Dollar, das waren 72 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.