Dax am Mittag weiter auf Talfahrt - US-Arbeitsmarktdaten erwartet

Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter tief im roten Bereich geblieben.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.070 Punkten berechnet, 1,5 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. Dementsprechend notierten fast alle Dax-Werte im negativen Bereich. Besonders hart traf es die Papiere von Bayer, Siemens Energy und Merck. "Der Dax schwenkt im weiteren Verlauf ebenfalls in eine Kurskonsolidierung vor dem Wochenende ein", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.

Es müsse sich nun zeigen, ob die Investoren genug Risikofreude besäßen, um vor dem nahenden Wochenende und den anstehenden US-Arbeitsmarktdaten voll in deutschen Aktien investiert sein zu wollen. "Auch wenn das grundsätzliche Interesse nach den Dax-Unternehmen stark gestiegen ist, hat sich bisher an der realwirtschaftlichen Situation wenig bis gar nichts geändert. Zuletzt wurden die Marktteilnehmer mit stark rückläufigen Auftragseingängen der deutschen Industrie konfrontiert. Somit wird die Kursmarke von 23.000 Punkten im Dax heute zur Disposition stehen", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0847 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9219 Euro zu haben.