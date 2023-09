Dax am Mittag weiter im Minus - Stimmung bleibt angespannt

Der Dax hat sich am Freitag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag nicht aus dem roten Bereich befreien können.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 15.545 Punkten berechnet, was einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht. Die größten Verluste gab es bei Continental, der Deutschen Post und Rheinmetall.

Die größten Gewinne gab es entgegen dem Trend bei Siemens Health. "Es ist in den kommenden Handelstag wichtig, dass das Kursniveau von 15.450 Punkten gehalten wird", sagte Experte Andreas Lipkow. Ansonsten könne der Dax sehr schnell "weiter nach unten durchgereicht werden". "Hilfreich waren heute die etwas besser als befürchteten Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, die leicht über den Erwartungen ausfielen", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0642 US-Dollar (-0,16 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9397 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 94,15 US-Dollar, das waren 85 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH