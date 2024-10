Dax am Mittag weiter im Minus - Zalando hinten

Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag im roten Bereich geblieben.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.165 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Airbus, Daimler Truck und die Commerzbank, am Ende Zalando, Siemens Energy und Rheinmetall. Der Anstieg der Inflationsrate im Euroraum, den das EU-Statistikamt am Vormittag gemeldet hatte, sorgte zunächst nicht für große Ausschläge.

"Die EZB hat vorgebeugt, indem sie schon seit längerem auf den Anstieg der Inflationsraten zum Jahresende hinweist", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. "Eine weitere Zinssenkung im Dezember dürfte deshalb trotz des Teuerungsanstieges so gut wie sicher sein." Besonderes Augenmerk gelte dann im nächsten Jahr der Lohnentwicklung. "Da allerdings im EZB-Rat die Tauben dominieren, dürfte - unabhängig von den Tarifabschlüssen - der Einlagensatz im kommenden Jahr auf zwei Prozent gesenkt werden." Dies dürfte dann aber vorerst die Zinsuntergrenze darstellen, so Gitzel. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0865 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9204 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 72,84 US-Dollar; das waren 29 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.