Dax am Mittag weiter schwach - Impulse aus Asien verpuffen

Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.965 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. Am Ende der Kursliste rangierten Infineon, SAP und BASF. Besser lief es dagegen unter anderem für die Papiere von RWE, der Deutschen Bank sowie der Hannover Rück. "Die Vorgaben aus dem asiatischen Handel waren grundsätzlich positiv und wurden von dem festeren US-Dollar, Zinssenkungshoffnungen in China und einer Schnäppchenjagd in Südkorea befeuert", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Diese Themen zahlten jedoch nur wenig auf den deutschen Handel ein, beziehungsweise seien bereits am Vortag eingepreist worden. "Der festere US-Dollar hatte bereits am Donnerstag auf viele Dax-Unternehmen positiv gewirkt", so Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0291 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9717 Euro zu haben.