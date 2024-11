Dax baut am Mittag Zugewinne teils ab - Automobilwerte unter Druck

Der Dax hat am Mittwoch nach einem starken Start bis zum Mittag einen Teil seiner Zugewinne abgebaut.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.393 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy und Fresenius, am Ende BMW, Porsche und Mercedes Benz. "Der Dax konnte kurz nach der Handelseröffnung bis auf das Kursniveau von 19.564 Punkten klettern und die Euphorie der US-Investoren über den Wahlgang in den USA nutzen. Ein sinkender Ölpreis und ein steigender USD stehen dabei im Vordergrund", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Fraglich bleibt nur, wie lange sich dieser Optimismus auf die Aktien der deutschen Unternehmen übertragen lässt."

Auch wenn die US-Binnenwirtschaft wahrscheinlich erstarken werde, könnten es die europäischen Unternehmen schwer haben, daran ebenfalls zu partizipieren, so Lipkow. "Noch feiern auch die europäischen Finanzmärkte das Kursfeuerwerk ab, aber die Katerstimmung könnte bereits in wenigen Handelstagen entsprechend ausgeprägt sein." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag deutlich schwächer: Ein Euro kostete 1,0730 US-Dollar (-1,78 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9320 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,56 US-Dollar, das waren 97 Cent oder 1,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.