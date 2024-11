Dax bleibt am Mittag im Plus - Daimler Truck und Airbus vorn

Der Dax ist am Donnerstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich geblieben.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.379 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Daimler Truck und Airbus, am Ende hingegen die Aktien von Qiagen, Fresenius und Symrise. "Das Marktumfeld ist ruhig und das Sentiment leicht positiv", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow.

"Gesucht werden tendenziell Halbleiterwerte, nachdem sich eine moderatere Gangart der USA gegen China in diesem Segment abzuzeichnen scheint." Unterdessen war die europäische Gemeinschaftswährung am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0554 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9475 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,44 US-Dollar, das waren 61 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.