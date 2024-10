Dax geht am Ende die Puste aus - leichtes Minus

Am Dienstag hat der Dax leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.486 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Lange sah es so aus, als ob der deutsche Leitindex zumindest auf Schlusskursbasis erneut einen neuen Rekord aufstellen könnte, kurz vor dem Handelsschluss ging ihm aber die Puste aus. Im Tagesverlauf war dagegen zwischendurch sogar die Marke von 19.600 Punkten geknackt worden.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss MTU, Eon und die Telekom, am Ende Siemens Energy, die Deutsche Bank und Continental. Für leicht positive Impulse sorgten am Dienstag unter anderem die ZEW-Konjunkturerwartungen, die nach drei Rückgängen in Folge überraschend kräftig zulegten. Die Erwartungen zahlreicher Marktanalysten wurden damit deutlich übertroffen. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0905 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9170 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 73,67 US-Dollar; das waren 3,79 Dollar oder 4,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.