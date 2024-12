Dax rutscht am Mittag unter 20.000-Punkte-Marke

Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter deutlich im Minus geblieben.

Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.990 Punkten berechnet, 1,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. "Der große Verfallstermin dürfte heute massiv seine Schatten vorauswerfen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Der Kursbereich um 20.000 Punkten stehe entsprechend im Fokus des morgigen Abrechnungsgeschehens.

Die Investoren hielten sich insgesamt tendenziell zurück und versuchten weiter, die bisher erzielte Jahresperformance im Dax in den Depots zu verteidigen. "In dem aktuellen Marktumfeld kein leichtes Unterfangen." "Technologieunternehmen stehen heute nicht auf den Wunschlisten der Investoren. Gesucht sind die Aktien von Volkswagen und Porsche. Es gibt Spekulationen, dass VW nun im Zugzwang durch den potentiellen Merger der großen japanischen Autobauer Nissan, Honda und Mitsubishi gekommen ist", sagte Lipkow. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0411 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9605 Euro zu haben.