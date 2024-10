Dax startet leicht im Minus - Zurückhaltung vor EZB-Ratssitzung

Der Dax ist am Mittwochmorgen leicht negativ in den Handelstag gestartet.

Um 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.471 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Aktien von Siemens Energy und SAP, am Ende hingegen die Aktien von Adidas und Sartorius- "Nun muss sich zeigen, ob sich das Euphorie-Level im Dax halten kann", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow angesichts unerwartet schlechter Quartalszahlen zweier großer europäischer Unternehmen am Vortag. "ASML hat mit den Quartalszahlen den Rückenwind aus dem Halbleiterbereich genommen und LVMH der Konsumbranche einen Stopper verabreicht", so Lipkow.

Die europäische Konjunktur stelle sich alles andere als robust dar. "Im Vorfeld der morgigen EZB-Ratssitzung werden sich die Marktteilnehmer zunehmend zurückhalten. Auch die Berichtssaison fängt offiziell mit den Daten von Sartorius bei den Dax 40 Unternehmen an", erläuterte der Analyst. "Somit dürfte die Kursrekordjagd im Dax vorerst beendet sein." Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0881 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9190 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,68 US-Dollar, das waren 43 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.