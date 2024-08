Dax startet nach kräftigen Verlusten im Plus

Nach den kräftigen Verlusten der letzten Tage ist der Dax am Dienstagmorgen mit vergleichsweise leichtem Plus in den Handel gestartet.

Um 9:30 Uhr stand der Index bei rund 17.470 Punkten, 0,8 Prozent höher als bei Vortagesschluss. Zuvor hatte es in der Nacht schon an den asiatischen Börsen eine kräftige Erholung gegeben. Der japanische Nikkei schloss nach dem historischen Kursrutsch vom Montag bei 34.675 Punkten 10,2 Prozent höher. "Die Investoren in New York blieben trotz der Börsenturbulenzen rund um den Globus und der Tatsache, dass die Stimmung mittlerweile in einem extrem ängstlichen Bereich angelangt ist, gelassen und haben Ruhe bewahrt", kommentierte Jochen Stanzl von CMC Markets den Handel.

"Dies ermöglicht dem Markt nun im besten Fall eine Bodenbildung in den nächsten ein bis zwei Wochen. Die Kurse sind gestern so stark gefallen, weil die Anleger zeitweise ihre Nerven verloren haben." Wie ein Damoklesschwert hänge allerdings weiterhin die unsichere Situation in Nahost über dem Markt. "Diese Situation kann kaum eingeschätzt werden", sagte Stanzl. "Ein Überraschungsangriff des Iran ist denkbar, genauso wie eine Deeskalation. Ein stark steigender Ölpreis im Falle einer Eskalation wäre wohl das i-Tüpfelchen auf den bereits schwelenden Rezessionsängsten und würde die Rufe nach einer 50-Basispunkte-Senkung durch die Fed im September noch lauter werden lassen." Einstweilen stieg der Ölpreis nur leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 76,73 US-Dollar, das waren 43 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Der am Vortag bereits in Mitleidenschaft gezogen Goldpreis zeigte sich allerdings erneut schwächer, am Morgen wurden für eine Feinunze 2.404 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 70,70 Euro pro Gramm. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen auch im Rückwärtsgang: Ein Euro kostete 1,0934 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9146 Euro zu haben.